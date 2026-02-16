El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación confirmaron el esquema administrativo para las clases en CABA 2026. La disposición surgió tras el encuentro del Consejo Federal de Educación donde los representantes de las provincias acordaron los términos de la actividad académica.

Cuándo empiezan las clases en CABA 2026: este es el calendario escolar

Los alumnos de los niveles inicial y primario regresan a las escuelas el miércoles 25 de febrero. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires oficializaron estos plazos luego de un anuncio previo que realizaron a fines de noviembre. La medida busca optimizar el tiempo de enseñanza desde las primeras semanas del año para asegurar la efectividad de las jornadas de estudio.

A dias de la vuelta a clases; los precios de la canasta escolar

El acceso a las aulas para los jóvenes de secundaria ocurre de forma diferenciada respecto a los grupos de menor edad. El calendario oficial fija la apertura de la actividad académica para estos estudiantes el lunes 2 de marzo.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó esta fecha con el fin de escalonar el retorno a los establecimientos. El documento oficial del distrito detalla que todos los niveles deben cumplir con la meta de 190 días de clase efectivos durante el año escolar.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

El cronograma escolar porteño define con precisión los momentos de descanso para la mitad del período. El receso de invierno en el distrito abarca desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio. Este intervalo de dos semanas constituye el alivio habitual para toda la comunidad educativa y el personal docente.

El receso escolar de invierno en CABA abarca desde el 20 hasta el 31 de julio Fabian Marelli

El cierre definitivo del ciclo lectivo sucede el viernes 18 de diciembre para los tres niveles de la enseñanza oficial. La Secretaría de Educación explicó: “el cronograma busca asegurar el cumplimiento de los 190 días obligatorios de escolaridad”.

Cuáles son las fechas del ciclo lectivo en otras provincias

El mapa escolar nacional presenta las siguientes fechas de inicio, cierre y receso invernal:

Buenos Aires : inicia el 2 de marzo y termina el 22 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio)

: inicia el 2 de marzo y termina el 22 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio) Catamarca : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Chaco : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio) Chubut : inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Córdoba : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) Corrientes : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Entre Ríos : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) Formosa: inicia el dos de marzo y termina el 17 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

La finalización de las actividades en los tres niveles de enseñanza de CABA ocurre el viernes 18 de diciembre Fabián Marelli

Jujuy : inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) La Pampa : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) La Rioja : inicia el dos de marzo y termina el 23 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 23 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Mendoza : inicia el 25 de febrero y termina el 22 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el 25 de febrero y termina el 22 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) Misiones : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Neuquén : inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Río Negro : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Salta : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) San Juan : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) San Luis : inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) Santa Cruz : inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Santa Fe : inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio)

: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del seis al 17 de julio) Santiago del Estero : inicia el 18 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio)

: inicia el 18 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 20 al 31 de julio) Tierra del Fuego : inicia el 24 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

: inicia el 24 de febrero y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio) Tucumán: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre (receso del 13 al 24 de julio)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.