Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires 2026: este es el calendario escolar

El gobierno bonaerense definió el calendario escolar para el próximo ciclo lectivo tras la aprobación del Consejo General de Cultura y Educación que establece el cronograma para las clases en Buenos Aires 2026. El Ministerio de Capital Humano difundió el listado completo de fechas para garantizar la organización familiar antes de la actividad en las aulas.

¿Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires?

La administración de Axel Kicillof fijó el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades educativas. Esta fecha rige para la educación primaria y la educación secundaria. El calendario contempla también a la educación técnica, la educación agraria y las secundarias especializadas en Arte. Los equipos de orientación escolar (EOE), la educación especial y los centros de formación integral inician sus tareas ese mismo día. La medida recibió la aprobación por unanimidad de las autoridades locales durante la última semana de diciembre.

Las clases en la provincia de Buenos Aires comienzan el 2 de marzo Fabian Marelli

Buenos Aires integra el grupo de 15 jurisdicciones que eligieron el primer lunes de marzo para el comienzo de la actividad escolar. Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos inician el mismo día. Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán completan este bloque nacional. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó este cronograma tras la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación.

Cronograma para formación profesional y educación superior

El sistema educativo bonaerense prevé fechas diferenciadas para otras modalidades de enseñanza. La educación de formación profesional inicia su ciclo el 9 de marzo y el nivel de educación superior comienza el 16 de marzo. Este último grupo abarca la formación docente inicial, la formación técnica y la formación artística. La definición de estos plazos ocurrió luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales para el año próximo.

Los responsables educativos de las 24 jurisdicciones del país asumieron una meta compartida para el período escolar. Según la información oficial, “los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos”. Este acuerdo respeta la normativa vigente que las autoridades pactaron durante el mes de noviembre. Cada distrito posee la potestad de definir sus fechas exactas siempre que cumpla con los lineamientos del organismo federal.

Fechas del receso invernal y cierre del ciclo

El calendario oficial estipula un período de descanso a mitad de año para toda la comunidad educativa. Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires ocurren entre el 20 y el 31 de julio. Este receso de dos semanas coincide con las fechas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Otros distritos como Córdoba y Santa Fe tienen su pausa escolar del 6 al 17 de julio. Un tercer grupo de provincias, que incluye a Mendoza y Neuquén, desarrolla sus vacaciones del 13 al 24 de julio.

Los alumnos de la provincia de Buenos Aires retomarán la actividad escolar en marzo para cumplir con el esquema de 190 días de clases Shutterstock

La finalización de la actividad en las aulas para gran parte de los niveles de enseñanza sucede el 22 de diciembre. Esta fecha marca el cierre del ciclo lectivo 2026 en el territorio bonaerense. Mendoza comparte este mismo día para el fin de las tareas escolares. La mayoría de las provincias argentinas termina su cronograma el 18 de diciembre. Formosa registra el cierre más temprano el 17 de diciembre. La Pampa extiende su actividad hasta el 23 de diciembre.

El calendario escolar, provincia por provincia

Jurisdicción Inicio de clases Receso invernal Fin de clases Buenos Aires 2 de marzo​ del 20 al 31 de julio ​ 22 de diciembre ​ CABA 25 de febrero ​ del 20 al 31 de julio ​ 18 de diciembre ​ Catamarca 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Chaco 2 de marzo​​ del 20 al 31 de julio ​ 18 de diciembre ​ Chubut 23 de febrero​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Córdoba 2 de marzo​​ del 6 al 17 de julio ​ 18 de diciembre ​ Corrientes 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Entre Ríos 2 de marzo​​ del 6 al 17 de julio ​ 18 de diciembre ​ Formosa 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 17 de diciembre ​ Jujuy 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ La Pampa 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 23 de diciembre ​ La Rioja 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Mendoza 25 de febrero ​ del 6 al 17 de julio ​ 22 de diciembre ​ Misiones 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 22 de diciembre ​ Neuquén 25 de febrero​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Río Negro 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Salta 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ San Juan 2 de marzo​​ del 6 al 17 de julio ​ 18 de diciembre ​ San Luis 23 de febrero ​ del 6 al 17 de julio ​ 18 de diciembre ​ Santa Cruz 25 de febrero ​ del 13 al 24 de julio ​ 18 de diciembre ​ Santa Fe 2 de marzo​​ del 6 al 17 de julio ​ 18 de diciembre ​ Santiago del Estero 18 de febrero ​ del 20 al 31 de julio ​ 18 de diciembre ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 24 de febrero ​ del 13 al 24 de julio 18 de diciembre ​ Tucumán 2 de marzo​​ del 13 al 24 de julio 18 de diciembre ​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.