LA NACION

Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires 2026: este es el calendario escolar

Las autoridades bonaerenses oficializaron el esquema educativo para el próximo año; el programa incluye el receso de invierno y la fecha de cierre de actividades en las aulas

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires 2026: este es el calendario escolar
Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires 2026: este es el calendario escolarFabián Marelli

El gobierno bonaerense definió el calendario escolar para el próximo ciclo lectivo tras la aprobación del Consejo General de Cultura y Educación que establece el cronograma para las clases en Buenos Aires 2026. El Ministerio de Capital Humano difundió el listado completo de fechas para garantizar la organización familiar antes de la actividad en las aulas.

¿Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires?

La administración de Axel Kicillof fijó el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades educativas. Esta fecha rige para la educación primaria y la educación secundaria. El calendario contempla también a la educación técnica, la educación agraria y las secundarias especializadas en Arte. Los equipos de orientación escolar (EOE), la educación especial y los centros de formación integral inician sus tareas ese mismo día. La medida recibió la aprobación por unanimidad de las autoridades locales durante la última semana de diciembre.

Las clases en la provincia de Buenos Aires comienzan el 2 de marzo
Las clases en la provincia de Buenos Aires comienzan el 2 de marzoFabian Marelli

Buenos Aires integra el grupo de 15 jurisdicciones que eligieron el primer lunes de marzo para el comienzo de la actividad escolar. Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos inician el mismo día. Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán completan este bloque nacional. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó este cronograma tras la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación.

Cronograma para formación profesional y educación superior

El sistema educativo bonaerense prevé fechas diferenciadas para otras modalidades de enseñanza. La educación de formación profesional inicia su ciclo el 9 de marzo y el nivel de educación superior comienza el 16 de marzo. Este último grupo abarca la formación docente inicial, la formación técnica y la formación artística. La definición de estos plazos ocurrió luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales para el año próximo.

Los responsables educativos de las 24 jurisdicciones del país asumieron una meta compartida para el período escolar. Según la información oficial, “los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos”. Este acuerdo respeta la normativa vigente que las autoridades pactaron durante el mes de noviembre. Cada distrito posee la potestad de definir sus fechas exactas siempre que cumpla con los lineamientos del organismo federal.

Fechas del receso invernal y cierre del ciclo

El calendario oficial estipula un período de descanso a mitad de año para toda la comunidad educativa. Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires ocurren entre el 20 y el 31 de julio. Este receso de dos semanas coincide con las fechas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Otros distritos como Córdoba y Santa Fe tienen su pausa escolar del 6 al 17 de julio. Un tercer grupo de provincias, que incluye a Mendoza y Neuquén, desarrolla sus vacaciones del 13 al 24 de julio.

Los alumnos de la provincia de Buenos Aires retomarán la actividad escolar en marzo para cumplir con el esquema de 190 días de clases
Los alumnos de la provincia de Buenos Aires retomarán la actividad escolar en marzo para cumplir con el esquema de 190 días de clasesShutterstock

La finalización de la actividad en las aulas para gran parte de los niveles de enseñanza sucede el 22 de diciembre. Esta fecha marca el cierre del ciclo lectivo 2026 en el territorio bonaerense. Mendoza comparte este mismo día para el fin de las tareas escolares. La mayoría de las provincias argentinas termina su cronograma el 18 de diciembre. Formosa registra el cierre más temprano el 17 de diciembre. La Pampa extiende su actividad hasta el 23 de diciembre.

El calendario escolar, provincia por provincia

JurisdicciónInicio de clasesReceso invernalFin de clases
Buenos Aires
2 de marzo​
del 20 al 31 de julio ​
22 de diciembre ​
CABA
25 de febrero ​
del 20 al 31 de julio ​
18 de diciembre ​
Catamarca
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Chaco
2 de marzo​​
del 20 al 31 de julio ​
18 de diciembre ​
Chubut
23 de febrero​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Córdoba
2 de marzo​​
del 6 al 17 de julio ​
18 de diciembre ​
Corrientes
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Entre Ríos
2 de marzo​​
del 6 al 17 de julio ​
18 de diciembre ​
Formosa
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
17 de diciembre ​
Jujuy
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
La Pampa
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
23 de diciembre ​
La Rioja
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Mendoza
25 de febrero ​
del 6 al 17 de julio ​
22 de diciembre ​
Misiones
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
22 de diciembre ​
Neuquén
25 de febrero​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Río Negro
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Salta
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
San Juan
2 de marzo​​
del 6 al 17 de julio ​
18 de diciembre ​
San Luis
23 de febrero ​
del 6 al 17 de julio ​
18 de diciembre ​
Santa Cruz
25 de febrero ​
del 13 al 24 de julio ​
18 de diciembre ​
Santa Fe
2 de marzo​​
del 6 al 17 de julio ​
18 de diciembre ​
Santiago del Estero
18 de febrero ​
del 20 al 31 de julio ​
18 de diciembre ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero ​
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre ​
Tucumán
2 de marzo​​
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre ​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. El jefe del operativo que busca a la joven de 23 años dice que son "nulas" las posibilidades de encontrarla viva
    1

    Identificaron a la joven de 23 años que se metió a bucear en Puerto Madryn y desapareció: pesimismo en la búsqueda

  2. Una pareja trans se casó por iglesia y el Arzobispado lo anulará: evalúan sanciones canónicas
    2

    Controversia en Corrientes: una pareja trans se casó en una Iglesia y el Arzobispado lo declarará nulo

  3. Las cinco frases más impactantes del novio de la joven que desapareció buceando
    3

    Las cinco frases más impactantes del novio de la joven que desapareció buceando

  4. Un juego de la infancia tuvo su primer campeonato nacional de adultos
    4

    Un juego de la infancia tuvo su primer campeonato nacional de adultos