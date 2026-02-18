Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires 2026: este es el calendario escolar
Las autoridades bonaerenses oficializaron el esquema educativo para el próximo año; el programa incluye el receso de invierno y la fecha de cierre de actividades en las aulas
El gobierno bonaerense definió el calendario escolar para el próximo ciclo lectivo tras la aprobación del Consejo General de Cultura y Educación que establece el cronograma para las clases en Buenos Aires 2026. El Ministerio de Capital Humano difundió el listado completo de fechas para garantizar la organización familiar antes de la actividad en las aulas.
¿Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires?
La administración de Axel Kicillof fijó el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades educativas. Esta fecha rige para la educación primaria y la educación secundaria. El calendario contempla también a la educación técnica, la educación agraria y las secundarias especializadas en Arte. Los equipos de orientación escolar (EOE), la educación especial y los centros de formación integral inician sus tareas ese mismo día. La medida recibió la aprobación por unanimidad de las autoridades locales durante la última semana de diciembre.
Buenos Aires integra el grupo de 15 jurisdicciones que eligieron el primer lunes de marzo para el comienzo de la actividad escolar. Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos inician el mismo día. Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán completan este bloque nacional. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó este cronograma tras la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación.
Cronograma para formación profesional y educación superior
El sistema educativo bonaerense prevé fechas diferenciadas para otras modalidades de enseñanza. La educación de formación profesional inicia su ciclo el 9 de marzo y el nivel de educación superior comienza el 16 de marzo. Este último grupo abarca la formación docente inicial, la formación técnica y la formación artística. La definición de estos plazos ocurrió luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales para el año próximo.
Los responsables educativos de las 24 jurisdicciones del país asumieron una meta compartida para el período escolar. Según la información oficial, “los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos”. Este acuerdo respeta la normativa vigente que las autoridades pactaron durante el mes de noviembre. Cada distrito posee la potestad de definir sus fechas exactas siempre que cumpla con los lineamientos del organismo federal.
Fechas del receso invernal y cierre del ciclo
El calendario oficial estipula un período de descanso a mitad de año para toda la comunidad educativa. Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires ocurren entre el 20 y el 31 de julio. Este receso de dos semanas coincide con las fechas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Otros distritos como Córdoba y Santa Fe tienen su pausa escolar del 6 al 17 de julio. Un tercer grupo de provincias, que incluye a Mendoza y Neuquén, desarrolla sus vacaciones del 13 al 24 de julio.
La finalización de la actividad en las aulas para gran parte de los niveles de enseñanza sucede el 22 de diciembre. Esta fecha marca el cierre del ciclo lectivo 2026 en el territorio bonaerense. Mendoza comparte este mismo día para el fin de las tareas escolares. La mayoría de las provincias argentinas termina su cronograma el 18 de diciembre. Formosa registra el cierre más temprano el 17 de diciembre. La Pampa extiende su actividad hasta el 23 de diciembre.
El calendario escolar, provincia por provincia
|Jurisdicción
|Inicio de clases
|Receso invernal
|Fin de clases
Buenos Aires
2 de marzo
del 20 al 31 de julio
22 de diciembre
CABA
25 de febrero
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Catamarca
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Chaco
2 de marzo
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Chubut
23 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Córdoba
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Corrientes
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Entre Ríos
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Formosa
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
17 de diciembre
Jujuy
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
La Pampa
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
23 de diciembre
La Rioja
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Mendoza
25 de febrero
del 6 al 17 de julio
22 de diciembre
Misiones
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
22 de diciembre
Neuquén
25 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Río Negro
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Salta
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
San Juan
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
San Luis
23 de febrero
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Santa Cruz
25 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Santa Fe
2 de marzo
del 6 al 17 de julio
18 de diciembre
Santiago del Estero
18 de febrero
del 20 al 31 de julio
18 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
Tucumán
2 de marzo
del 13 al 24 de julio
18 de diciembre
