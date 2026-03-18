Cuándo es el Domingo de Ramos 2026
Esta festividad tiene una significado importante para el catolicismo; qué se recuerda y qué representa el ramo de olivo
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LA NACION
La Semana Santa, previa a la celebración de la Pascua tiene un día relevante y resulta elemental saber cuándo es el Domingo de Ramos 2026, que este año coincide con el domingo 29 de marzo.
La jornada se caracteriza por los ramos bendecidos en la misa del domingo previo a la Pascua, cuando se conmemora la Resurrección de Jesús. El ramo es signo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. La tradición indica que, una vez en el hogar, el ramo se debe colocarse sobre un crucifijo o cuadro religioso.
Cuándo es el Domingo de Ramos 2026
|Celebración
|Fecha
Domingo de Ramos 2026
29 de marzo
Qué pasó en el Domingo de Ramos
En el Domingo de Ramos se recuerda el momento en que Jesús entró a Jerusalén junto a sus discípulos. Ese día fue recibido por una multitud alegre y fue rodeado con ramos de olivos y hojas de palma, entre cánticos y exclamaciones.
Qué se celebra en cada uno de los días de la Semana Santa
- Lunes Santo: es conocido como conocido el “Lunes de Autoridad” porque se conmemora cuando Jesús, en medio de días decisivos, revela en qué radica su autoridad sobre el género humano y toda la creación. Además, se recuerda la muerte infructuosa de la higuera, símbolo del juicio que caerá sobre quienes no den frutos de arrepentimiento.
- Martes Santo: en la Iglesia Católica se la llama “Martes de la Controversia” porque es un momento de preparación para el Triduo Pascual —los tres días clave del Año litúrgico, por el cual se celebra el misterio de la Pasión, de la Muerte y de la Resurrección del Señor y se da entre la tarde del Jueves Santo y la noche del Sábado Santo−. En esta jornada se recuerda los momentos en los que Jesús tuvo que enfrentar a sus acusadores y a aquellos que tenían el poder de condenarlo.
- Miércoles Santo: es uno de los días más relevantes de esta semana porque se recuerda la traición de Judas contra Jesús. Este era uno de sus 12 discípulos y entregó al Hijo de Dios al Sanedrín, tribunal religioso judío, por 30 monedas. A partir de este momento, el plan para matar a Jesús está en marcha. Por esta razón, muchos se refieren al Miércoles Santo como “el primer día de luto de la Iglesia” o el “Día de la Traición”.
- Jueves Santo: se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, como gesto de despedida. Durante este encuentro, Jesús estableció la Eucaristía, al bendecir el pan y el vino, y decirles a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al Huerto de los Olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo.
- Viernes Santo: este día se destina a la Pasión de Cristo, que llevó a su muerte en la cruz. Se acostumbra a rememorarlo mediante un Vía Crucis, que en latín significa “el camino de la cruz”.
- Sábado Santo: se trata del día entre la muerte y la resurrección de Jesús. Esta jornada está dedicada especialmente a la Virgen María, quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”.
- Domingo de Pascua: se recuerda el momento en que Jesús resucitó y, por ello, es la fiesta más importante para los cristianos. Las señales de este momento fueron el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
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