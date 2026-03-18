La Semana Santa, previa a la celebración de la Pascua tiene un día relevante y resulta elemental saber cuándo es el Domingo de Ramos 2026, que este año coincide con el domingo 29 de marzo.

El domingo 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos Ariel Torres

La jornada se caracteriza por los ramos bendecidos en la misa del domingo previo a la Pascua, cuando se conmemora la Resurrección de Jesús. El ramo es signo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. La tradición indica que, una vez en el hogar, el ramo se debe colocarse sobre un crucifijo o cuadro religioso.

Cuándo es el Domingo de Ramos 2026

Celebración Fecha Domingo de Ramos 2026 29 de marzo

Qué pasó en el Domingo de Ramos

En el Domingo de Ramos se recuerda el momento en que Jesús entró a Jerusalén junto a sus discípulos. Ese día fue recibido por una multitud alegre y fue rodeado con ramos de olivos y hojas de palma, entre cánticos y exclamaciones.

Los ramos bendecidos se entregan en la misa del domingo previo a la Pascua

Qué se celebra en cada uno de los días de la Semana Santa