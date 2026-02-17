Los feriados por Semana Santa ya están disponibles. La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el esquema de asuetos mediante la resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial. El documento administrativo complementa el régimen de la Ley 27.399 y permite planificar los descansos vinculados a la Semana Santa 2026 en todo el territorio nacional.

Cuándo son los feriados de Semana Santa 2026

La festividad católica ocurrirá entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026. Este periodo recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo bajo un cálculo que depende del calendario lunar. La celebración inicia el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de otoño en el hemisferio sur.

La Semana Santa 2026 se extenderá desde el domingo 29 de marzo hasta el 5 de abril Adel Hana - AP

Contrario a lo que muchos creen, no todos los días de estas fechas son feriados, sino que solo el Viernes Santo, 3 de abril este 2026, es considerado un asueto. La particularidad de este año es que el jueves 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, entonces ese día se considera feriado nacional inamovible por esta razón.

El viernes 3 de abril mantiene su estatus de feriado nacional según la normativa vigente. El cruce de ambas conmemoraciones asegura cuatro jornadas consecutivas de cese de actividades para la administración pública y gran parte del sector privado.

Manuel Adorni firmó la normativa que busca mitigar los efectos negativos de la estacionalidad en el sector turístico ricardo-pristupluk-11511

Días no laborables con fines turísticos

Las fechas establecidas pretenden distribuir la actividad turística a lo largo del tiempo para evitar los efectos negativos de la estacionalidad. La medida surge de las facultades que el decreto 614 de agosto de 2025 otorgó a su área como autoridad de aplicación.

Los días designados para 2026 bajo esta categoría son:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

La inclusión del lunes 23 de marzo crea un fin de semana de cuatro días al conectarse con el feriado del 24 de marzo. El viernes 10 de julio complementa el feriado por el Día de la Independencia del jueves 9 de julio. El lunes 7 de diciembre antecede al feriado por la Inmaculada Concepción de María del martes 8 de diciembre. Estos asuetos deben coincidir con días lunes o viernes para garantizar los descansos prolongados que impulsen el consumo interno.

Los empleadores tienen la facultad de decidir si el personal presta servicios durante los días definidos como no laborables Gemini

Cuál es el significado religioso de la Semana Santa

El cronograma de la semana respeta ritos antiguos del catolicismo. El Domingo de Ramos evoca la entrada de Jesús a Jerusalén, donde la multitud utilizó ramos de olivo para recibirlo. El Lunes Santo o Lunes de Autoridad conmemora el momento en que Cristo revela su potestad sobre la creación.

El Martes Santo se denomina de la Controversia por los enfrentamientos de Jesús con sus acusadores. El Miércoles Santo marca la traición de Judas ante el tribunal religioso a cambio de treinta monedas de plata. El Jueves Santo se centra en la Última Cena y la institución de la Eucaristía mediante el pan y el vino.

El Viernes Santo es la jornada más solemne por la crucifixión. Los fieles realizan el Viacrucis para representar el camino hacia la cruz. El Sábado de Gloria se dedica a la Virgen María y a la esperanza por la resurrección prometida. El ciclo finaliza el Domingo de Pascua. La plataforma ACI Prensa define a este último día como la fiesta máxima para el mundo cristiano debido a las apariciones de Jesús ante sus apóstoles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.