Mapa de lluvias, en vivo: así avanzan las tormentas en Buenos Aires hoy, minuto a minuto
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de color amarillo y naranja en casi todas las provincias por el avance de un frente inestable; por dónde se desplazan los fenómenos
Diluvio en Cañuelas
08:05hs ahora en S. M. Del Monte ruta 3 pasando Cañuelas, esta tormenta esta pasando por el Oeste del GBA puede afectar alguna zona del Oeste pic.twitter.com/QZ47QP7Kt6— Clima Zona Norte ⭐️⭐️⭐️ (@climaballester) July 17, 2026
Aviso a corto plazo del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso a corto plazo a las 8.04, válido por dos horas, advirtiendo sobre tormentas fuertes acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.
El organismo incluyó al territorio porteño, sus alrededores y distintos partidos bonaerenses.
Pronóstico extendido de la semana
Tormenta con lluvias intensas y granizo
Una tormenta con lluvias intensas y granizo avanza este viernes sobre varias localidades de la provincia de Buenos Aires y los especialistas anticipan que llegará próximamente al Área Metropolitana (AMBA).
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