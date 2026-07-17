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Mapa de lluvias, en vivo: así avanzan las tormentas en Buenos Aires hoy, minuto a minuto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de color amarillo y naranja en casi todas las provincias por el avance de un frente inestable; por dónde se desplazan los fenómenos

Diluvio en Cañuelas

Aviso a corto plazo del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso a corto plazo a las 8.04, válido por dos horas, advirtiendo sobre tormentas fuertes acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.

El organismo incluyó al territorio porteño, sus alrededores y distintos partidos bonaerenses.

Pronóstico extendido de la semana

Pronóstico extendido del SMN
Pronóstico extendido del SMN

Tormenta con lluvias intensas y granizo

Tormenta en Buenos Aires
Tormenta en Buenos Airescaptura

Una tormenta con lluvias intensas y granizo avanza este viernes sobre varias localidades de la provincia de Buenos Aires y los especialistas anticipan que llegará próximamente al Área Metropolitana (AMBA).

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