Aunque difiere cada año, en esta ocasión quienes deseen saber cuándo es Pascuas 2026 podrán ubicar esta fecha tan importante para la religión católica en el cuarto mes del año.

Las Pascuas de 2026 se celebran el domingo 5 de abril Shutterstock

Cuándo es Pascuas 2026

El festejo de las Pascuas, que conmemora el Domingo de Resurrección y cierra la Semana Santa 2026, es una fecha trascendente que coincide con el domingo 5 de abril.

A diferencia del viernes santo, el domingo de Pascuas no es un feriado nacional, según consta en el calendario oficial que elabora la Jefatura de Gabinete.

Por qué en 2026 la Semana Santa conforma un fin de semana extralargo

Este año tiene la particularidad de que el jueves santo, que habitualmente es día no laborable solo en establecimientos educativos, bancos y dependencias de la administración pública, se extenderá a otros rubros, porque coincide con el feriado nacional del 2 de abril, que recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

De esta manera, el receso extendido para gran parte de la ciudadanía argentina constará de cuatro días: jueves 2, viernes, 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

El significado de la Semana Santa y las Pascuas

La celebración católica cuenta con diferentes días que encierran un significado especial y en los que se rememoran sucesos puntuales de la vida de Jesús.

El Domingo de Ramos evoca la entrada de Jesús a Jerusalén, donde la multitud utilizó ramos de olivo para recibirlo. El Lunes Santo o Lunes de Autoridad conmemora el momento en que Cristo revela su potestad sobre la creación.

El Martes Santo se denomina de la Controversia por los enfrentamientos de Jesús con sus acusadores. El Miércoles Santo marca la traición de Judas ante el tribunal religioso a cambio de treinta monedas de plata. El Jueves Santo se centra en la Última Cena y la institución de la Eucaristía mediante el pan y el vino.

Los días previos a las Pascuas son de profunda reflexión para los católicos

El Viernes Santo es la jornada más solemne por la crucifixión. Los fieles realizan el Viacrucis para representar el camino hacia la cruz. El Sábado de Gloria se dedica a la Virgen María y a la esperanza por la resurrección prometida. El ciclo finaliza el Domingo de Pascua, que representa la fiesta máxima del cristianismo y la convicción de la vida eterna.

El calendario completo de feriados nacionales de 2026

A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de 2026 para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).