Sentir que todo gira, experimentar inseguridad al caminar o notar que la vista se nubla antes de desmayarse son sensaciones distintas que suelen describirse con una misma palabra: mareo. Reconocer esas diferencias y las circunstancias en las que aparecen es importante para explicarle al médico qué ocurrió y orientar la evaluación.

Durante un informe en LN+, el cardiólogo Jorge Tartaglione repasó los factores que pueden desencadenar estos episodios y las señales que requieren especial atención. También explicó cómo actuar ante una pérdida de conocimiento y advirtió sobre los desmayos que se producen durante el ejercicio, sin aviso previo o acompañados por dolor de pecho.

Tartaglione - mareos y desmayos

“No todos los mareos son iguales”

“No todos los mareos son iguales”, sostuvo Tartaglione. Para diferenciarlos, describió tres situaciones: la sensación de estar por desmayarse, el vértigo y la inestabilidad al caminar.

En el primer caso, la persona puede notar que se le nubla la vista y sentir que está a punto de perder el conocimiento. Según explicó el especialista, esto se relaciona con una disminución de la sangre que llega al cerebro.

Otra manifestación es percibir que todo da vueltas. El cardiólogo vinculó esa sensación de vértigo con el oído interno y mencionó un ejemplo frecuente: acostarse o darse vuelta en la cama y sentir que esta gira de un lado al otro.

La tercera situación es el desequilibrio, que se expresa como inseguridad al caminar. Para Tartaglione, identificar cuál de estas sensaciones predomina y describirla durante la consulta ayuda al profesional a determinar cómo continuar con la evaluación.

La tercera situación es el desequilibrio, que se expresa como inseguridad al caminar shutterstock - Shutterstock

Por qué puede aparecer un mareo al levantarse

El especialista explicó que algunas personas se marean cuando se ponen de pie de golpe, porque la circulación no se adapta con suficiente rapidez al cambio de posición. Esa caída de la presión arterial se conoce como hipotensión ortostática.

Durante el informe también destacó la función de los gemelos, los músculos de las pantorrillas, que actúan como una bomba muscular y contribuyen al retorno de la sangre. Otro de los ejemplos que mencionó fue el mareo que puede aparecer al bajarse de una cinta después de correr.

En este contexto, Tartaglione remarcó la importancia de consultar con el médico sobre los medicamentos que se toman, ya que pueden influir en estos episodios. Conocer qué tratamiento recibe la persona forma parte de la evaluación de sus síntomas.

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El calor y las señales que pueden anticipar un desmayo

Permanecer mucho tiempo de pie y quieto, estar en ambientes calurosos, llenos de gente y con poca ventilación o no haber comido ni tomado suficiente líquido fueron algunos de los desencadenantes que enumeró el cardiólogo.

Para ilustrarlo, mencionó las filas y los actos escolares, donde los chicos pueden pasar largos períodos sin moverse. “Muchos chicos no desayunan y eso es un error muy grave porque tienen que desayunar”, señaló.

También explicó que un susto, el dolor o ver sangre pueden provocar un desmayo. Como ejemplo, recordó el impacto que pueden experimentar los estudiantes de Medicina durante sus primeras prácticas.

En estas situaciones pueden aparecer avisos previos: palidez, sudoración, náuseas y visión borrosa. La persona también puede sentir que ve como a través de un túnel o que los ruidos se alejan. Ante el calor y las concentraciones de público, el especialista destacó la importancia de hidratarse correctamente.

Tartaglione insistió en la importancia de hidratarse durante el día Hassan Ammar - AP

Cuándo hay que prestar especial atención

Tartaglione hizo especial hincapié en los desmayos que ocurren durante la actividad física. “Un desmayo en el deporte es muy grave. Hay que analizarlo”, advirtió, y extendió la recomendación a entrenadores de disciplinas como fútbol y hockey.

También señaló que requieren atención los episodios que se producen mientras la persona está acostada o sentada, los que aparecen de golpe y sin aviso y aquellos acompañados por palpitaciones. En particular, remarcó la necesidad de evaluar si existe una arritmia.

El dolor de pecho fue otra de las señales sobre las que insistió: “Si vos te empezás a marear con dolor de pecho, no dudés”, expresó. Además, mencionó los antecedentes de muerte súbita a edad joven en la familia y destacó como situaciones de alarma que la persona no despierte o presente convulsiones.

El dolor de pecho fue otra de las señales sobre las que insistió

Qué hacer si una persona se desmaya

Ante un desmayo, Tartaglione recomendó acostar a la persona boca arriba, elevarle las piernas unos 30 centímetros y aflojarle la ropa. También indicó que no se debe introducir nada en su boca.

Otro punto central es no levantarla inmediatamente, porque puede volver a marearse. Si vomita, explicó que hay que colocarla de costado.

El cardiólogo indicó llamar al 107 para solicitar asistencia médica y señaló que, si la persona no respira, se deben iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.