Todos los santos para rezar en septiembre

Madre Teresa de Calcuta y Arcángel Miguel son algunas de las figuras religiosas que son venerados en el noveno mes del año; ¿cuándo se conmemora la Natividad de la Virgen María?

El santoral de septiembre incluye el Día del Arcángel Miguel
El santoral de cada mes es algo que muchos católicos tienen en cuenta. Este es un calendario que indica las fechas en que la Iglesia Católica conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. De esa forma, es posible conocer a qué figura rezarle cada día de septiembre.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral detalla a qué santo rezarle cada día
Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

  • 1 septiembre: San Gil
  • 2 septiembre: San Salomón Leclercq
  • 3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia
  • 4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir
  • 5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia
  • 6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto
  • 7 septiembre: Santa Regina, mártir
  • 8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María
El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Santísima Virgen María
  • 9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver
  • 10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano
  • 11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga
  • 12 septiembre: San Leoncio
  • 13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
  • 14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
  • 17 septiembre: San Pedro de Arbues
  • 18 septiembre: San José de Cupertino
  • 22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires
  • 26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires
  • 27 septiembre: San Vicente de Paúl
  • 28 septiembre: San Wenceslao, mártir
  • 29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
  • 30 septiembre: San Jerónimo

Los santos y las fechas litúrgicas más destacadas del mes de septiembre

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.

  • Fiesta de la Natividad de la Virgen María: se trata de la celebración por el nacimiento de la Virgen María, madre de Jesucristo. Es una de las festividades marianas más importantes para la Iglesia Católica en Argentina.
  • Virgen del Carmen de Cuyo: es la patrona y Generala del Ejército de los Andes, declarada por el General José de San Martín. Su imagen fue coronada en 1911 y es muy venerada en la provincia de Mendoza y en toda la región de Cuyo. Representa protección, educación y fuerza para el pueblo argentino.
  • Santa Teresa de Calcuta: es la fundadora de las Misioneras de la Caridad, reconocida mundialmente por su dedicación a los más pobres y enfermos, un símbolo de compasión. Tuvo varios reconocimientos en vida, como el Premio Nobel de la Paz en 1979. Fue canonizada en 2016 por el papa Francisco.
Discurso de la Madre Teresa tras recibir el Premio Nobel
  • Exaltación de la Santa Cruz: es la celebración que conmemora la cruz en la que fue crucificado Jesús, una fecha significativa para la devoción católica que resalta el sacrificio redentor.
  • San Miguel Arcángel: patrono protector de la provincia de Entre Ríos y figura destacada en la fe católica. Es considerado el líder de los ángeles celestiales y defensor contra el mal.

