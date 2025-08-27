Todos los santos para rezar en septiembre
Madre Teresa de Calcuta y Arcángel Miguel son algunas de las figuras religiosas que son venerados en el noveno mes del año; ¿cuándo se conmemora la Natividad de la Virgen María?
- 4 minutos de lectura'
El santoral de cada mes es algo que muchos católicos tienen en cuenta. Este es un calendario que indica las fechas en que la Iglesia Católica conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. De esa forma, es posible conocer a qué figura rezarle cada día de septiembre.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezar en septiembre
Este es el santoral del noveno mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 septiembre: San Gil
- 2 septiembre: San Salomón Leclercq
- 3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia
- 4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir
- 5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia
- 6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto
- 7 septiembre: Santa Regina, mártir
- 8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María
- 9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver
- 10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano
- 11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga
- 12 septiembre: San Leoncio
- 13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
- 14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
- 17 septiembre: San Pedro de Arbues
- 18 septiembre: San José de Cupertino
- 22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires
- 26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires
- 27 septiembre: San Vicente de Paúl
- 28 septiembre: San Wenceslao, mártir
- 29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- 30 septiembre: San Jerónimo
Los santos y las fechas litúrgicas más destacadas del mes de septiembre
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.
- Fiesta de la Natividad de la Virgen María: se trata de la celebración por el nacimiento de la Virgen María, madre de Jesucristo. Es una de las festividades marianas más importantes para la Iglesia Católica en Argentina.
- Virgen del Carmen de Cuyo: es la patrona y Generala del Ejército de los Andes, declarada por el General José de San Martín. Su imagen fue coronada en 1911 y es muy venerada en la provincia de Mendoza y en toda la región de Cuyo. Representa protección, educación y fuerza para el pueblo argentino.
- Santa Teresa de Calcuta: es la fundadora de las Misioneras de la Caridad, reconocida mundialmente por su dedicación a los más pobres y enfermos, un símbolo de compasión. Tuvo varios reconocimientos en vida, como el Premio Nobel de la Paz en 1979. Fue canonizada en 2016 por el papa Francisco.
- Exaltación de la Santa Cruz: es la celebración que conmemora la cruz en la que fue crucificado Jesús, una fecha significativa para la devoción católica que resalta el sacrificio redentor.
- San Miguel Arcángel: patrono protector de la provincia de Entre Ríos y figura destacada en la fe católica. Es considerado el líder de los ángeles celestiales y defensor contra el mal.
Otras noticias de Agenda
- 1
“Somos ocho, hay chicos”: el drama de una familia que estará varada en Buenos Aires 48 horas por el paro de controladores
- 2
Cómo sigue el paro de controladores aéreos y qué va a pasar con los vuelos de Aerolíneas Argentinas
- 3
“El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
- 4
Un papel en la puerta del Consulado español generó sorpresa: qué advierte sobre la nacionalidad