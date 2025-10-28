Cuándo terminan las clases 2025 en la Argentina

Con la cercanía de fin de año, muchas personas se preguntan cuándo terminan las clases en la Argentina. A partir de ese momento, se da paso a las vacaciones de verano, en que las escuelas de todo el país cierran sus puertas y representa un período de descanso para los alumnos, docentes y personal de los establecimientos educativos. Ya está disponible la fecha de finalización del ciclo lectivo en el calendario escolar, que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre según cada jurisdicción del país.

Cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso, por lo cual las fechas varían en cada distrito. Por este motivo, la fecha del último día de clases no suele ser la misma en las distintas provincias, como también ocurre con el primer día del ciclo lectivo o el receso invernal.

En cuanto al ciclo lectivo del año que viene, en el último mes del año la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, da a conocer el calendario escolar, donde figuran con precisión las fechas de comienzo de clases, vacaciones y finalización del ciclo lectivo. Por lo tanto, aún no se conoce el primer día de clases del año que viene.

En todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

Cuándo es el último día de clases 2025, según la provincia

De acuerdo al calendario escolar 2025 que se puede encontrar en el sitio oficial de la Secretaría de Educación, se puede conocer con exactitud el fin del año lectivo en cada una de las provincias. Este año, los territorios que cerrarán sus aulas primero son Catamarca, Jujuy, y Santa Fe. En estos casos, el ciclo lectivo se dará por finalizado el viernes 12 de diciembre. En tanto, los estudiantes de otros distritos deben esperar al 19 y 22 de diciembre, fecha en que se terminan de cerrar las escuelas para dar paso a las vacaciones de verano en todo el país.

A continuación, las fechas en que terminan las clases en cada distrito de la Argentina en 2025, según detalla el calendario escolar de la secretaría de Educación:

El calendario escolar 2025

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

Todos los feriados que quedan en 2025

En lo que queda del año, aún quedan algunos feriados que ofrecen días extra de descanso:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre