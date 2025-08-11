Este sábado 9 de agosto el tren Mitre empezó a tener modificaciones en su funcionamiento por obras, por lo cual tiene recorridos interrumpidos o limitados por nueve días. Por un lado, el ramal Tigre no funcionará en toda la semana, mientras que el Suárez y el Mitre no llegan ni salen de Retiro. En ese sentido, muchos de los usuarios del sistema ferroviario consultan cuándo vuelve a funcionar de forma normal.

Originalmente, esta interrupción o limitación del servicio se iba a llevar a cabo durante el mes de julio. Sin embargo, se pospusieron porque coincidían con las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Renovación de las vías del tren Mitre

Cabe recordar que estas obras se llevan a cabo en el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, decretado por el Gobierno Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos Infraestructura.

Cuándo vuelve a funcionar el tren Mitre

De acuerdo a un comunicado publicado por Trenes Argentinos Operaciones, ya hay una fecha establecida para la reanudación del servicio del tren Mitre. Este domingo 17 de agosto es la terminan las obras estipuladas para este tramo del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, por lo cual empezará a funcionar de nuevo a partir del lunes 18.

“Para poder darle continuidad a los trabajos y asegurar las condiciones necesarias de operación, durante 9 días, entre el 9 y el 17 de agosto, el servicio quedará interrumpido y se trabajará en cuatro frentes de manera simultánea”, detalla el documento.

Anuncio de Trenes Argentinos sobre la limitación e interrupción del servicio del tren Mitre en el mes de agosto X

Durante este período, en el ramal Tigre se renovarán integralmente las vías en las estaciones San Isidro y Martínez. Conjuntamente, se iniciarán las tareas de acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear, respectivamente.

Además, continuarán los trabajos de señalamiento y zanjeo para la fibra óptica en el ingreso a Retiro y en la zona de las estaciones 3 de Febrero y Carranza, por lo que los ramales Mitre y Suárez funcionarán limitados hasta Belgrano R, sin llegar ni salir de Retiro.

“Gracias a estos cortes programados se podrá trabajar en diferentes frentes de obra de manera simultánea. Por un lado, dos frentes que permitirán renovar cerca de 1650 metros de vías y acortar tres veces los plazos de ejecución previstos. Trabajos que se suman a los más de 11.200 metros que fueron renovados desde el inicio de la obra. Y se sumarán dos frentes de obras más que estarán trabajando en la canalización de cables de señalamiento en Palermo, 3 de Febrero y Carranza”, informó la empresa.

Además, se puntualizó que los pasajeros cuentan con varios medios alternativos de transporte para unir las cabeceras de Retiro y Tigre: el ramal de tren Bartolomé Mitre y su conexión con el Tren de la Costa, los colectivos 130 A o 101 y su conexión con el 60 y el 130 B y posteriormente el 21 E.

Cómo funciona el tren Mitre esta semana

¿Cómo funciona el tren Mitre esta semana? Fabián Marelli

Ramal Tigre : no circulará hasta el domingo 17 de agosto inclusive. El lunes 18 el servicio se prestará en forma normal.

: no circulará hasta el domingo 17 de agosto inclusive. El lunes 18 el servicio se prestará en forma normal. Ramales José León Suárez : hasta el domingo 17 circulará limitado entre Belgrano R y José L. Suárez. El lunes 18 el servicio se prestará en forma normal.

: hasta el domingo 17 circulará limitado entre Belgrano R y José L. Suárez. El lunes 18 el servicio se prestará en forma normal. Ramal Bartolomé Mitre : hasta el domingo 17 circulará limitado entre Belgrano R y Mitre. El lunes 18 el servicio se prestará en forma normal.

Por qué no funciona el tren Mitre

El Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operativa en el sistema ferroviario, tanto en el transporte de pasajeros como de cargas, en todo el país. Este plan contempla una inversión de más de 1,3 billones de pesos para ejecutar 309 obras distribuidas entre las diferentes empresas del sector ferroviario.

Se llevan a cabo obras de renovación de vías en el tren Mitre

En el caso del Tren Mitre, estas obras son de “carácter urgente”, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Se contempla que las obras tienen un plazo estimado de 24 meses y se contempla la renovación de 40 kms de vía; el reemplazo de 47 kms de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte).