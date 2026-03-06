El tren Sarmiento no llega a Once este domingo por obras: cómo queda el recorrido y hasta cuándo

Este domingo 8 de marzo el tren Sarmiento no llegará a la estación Once por obras viales. Se trata de trabajos de vías vinculados a la construcción de los pasos bajo nivel en la calle Lorca, altura Caballito, y la calle Irigoyen, en Villa Luro.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avanza con la construcción de estos dos pasos bajo nivel. Es en ese marco que se decidió que este domingo 8 de marzo se trabajará sobre las vías del tren en ambas obras, razón por la cual los trenes no llegarán a la estación de Once.

El servicio del Tren Sarmiento estará reducido entre Moreno y Liniers durante el domingo Estrella Herrera

En ese sentido, durante esta jornada la línea ferroviaria prestará servicio reducido entre Moreno y Liniers. Cabe aclarar que está modificación en el cronograma habitual se mantendrá solamente durante el domingo hasta las 20. A partir de ese momento, el servicio volverá a funcionar con normalidad entre sus cabeceras.

Así lo confirmó Trenes Argentinos en su sitio oficial y detalló cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este domingo. "Los primeros trenes en reanudar el recorrido completo partirán de Moreno a las 19.17 y de Once a las 20.16”, detalló.

Cómo son las obras de los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen

Estas obras empezaron el año pasado y siguen a paso firme. Ambos proyectos buscan mejorar las condiciones de seguridad vial en los cruces ferroviarios al eliminar las barreras para cruzar el tren, lo que reducirá ampliamente la congestión vehicular que se genera en Villa Luro y Caballito para atravesar el ferrocarril. A su vez, impactará positivamente también en el medio ambiente, ya que se minimizan los niveles de ruido y polución.

El paso bajo nivel de Lorca será construido entre las calles Bogotá y Yerbal, pasando por debajo las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos metros de la estación Caballito. Su túnel tendrá una sola mano en sentido al norte, con un carril de circulación, y una altura libre de paso de 3,70 metros.

Avanzan las obras del paso bajo nivel Lorca en Caballito Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Esta semana se hormigonó la estructura con forma de “cajón” por donde circularán los vehículos en el futuro paso bajo nivel y próximamente, a través de gatos hidráulicos, será empujado debajo del tren para poder excavar por debajo el túnel vial. En este sentido, el domingo se avanzará con el denominado “puente de servicio” que permitirá mantener la circulación de los trenes mientras se realiza el empuje del cajón por debajo de las vías.

Cabe aclarar que este sistema constructivo ya fue utilizado satisfactoriamente en el puente Bosch, donde se abrió un paso debajo del ferrocarril Roca.

Hay mucho interés en el avance de esta obra puntual por las demoras que causa el tren en el tráfico de Caballito. Por este cruce ferroviario circulaban diariamente en promedio más de 500 vehículos por hora y los tiempos de viaje se duplicaban porque las barreras estaban bajas alrededor de 34 minutos por hora.

En cuanto al paso bajo nivel de Irigoyen, se extenderá entre Av. Rivadavia y Bacacay y pasará por debajo las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos metros de la estación Villa Luro. Su túnel será doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura libre de paso de 4,30 metros, que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros.

Las obras del paso bajo nivel Irigoyen en Villa Luro Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana, se aprovechará la restricción del servicio ferroviario para avanzar con la construcción de las vigas donde se apoyará el futuro puente ferroviario que permitirá abrir el Paso Bajo Nivel Irigoyen.

Ambos proyectos contemplan calles de convivencia para los frentistas, pasos peatonales seguros bajo nivel, con escaleras y rampas que aseguren el acceso a personas con movilidad reducida y una readecuación hidráulica para evitar anegamientos cuando llueve.