Por qué el tren Mitre ramal Tigre no llegará a Retiro a partir del 28 de febrero como estaba pautado

La actualización del cronograma ferroviario define el regreso de la línea Mitre al centro de la ciudad tras las obras, con un esquema diferente al proyectado. Trenes Argentinos comunicó un plan operativo de transición que posterga el ingreso de las formaciones a Retiro previsto originalmente para el inicio de marzo, una decisión que obliga a los usuarios a realizar trasbordos durante una semana adicional.

El nuevo calendario de operaciones

La empresa estatal fundamentó la postergación en razones estrictamente técnicas y de seguridad operacional. El restablecimiento total de los tres ramales hacia la terminal porteña ocurrirá recién a partir del 8 de marzo. La operadora explicó que el lapso previo servirá para realizar pruebas complementarias con trenes y capacitaciones del personal. Estas tareas finales “permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”.

Las obras de renovación en el ingreso a Retiro requieren una semana adicional de pruebas técnicas antes de recibir pasajeros @taisetsukuzure

El foco de la demora radica en la modernización del ingreso a la estación terminal. Hasta ahora, la obra alcanzó un 88% de avance y entró en su etapa definitiva, una fase que implica la instalación del equipamiento final y la migración tecnológica del señalamiento. Desde la compañía detallaron la complejidad de la maniobra: “Este proceso necesitó de la desconexión del sistema existente y la conexión del nuevo, periodo en el que no fue posible que circulen trenes por los riesgos que implican en la operación”.

Los trabajos específicos se concentran en el Cabín de Empalme Maldonado, donde se avanzó con la colocación de señales y cables para realizar el “vuelco” al sistema moderno. Trenes Argentinos amplió sobre la extensión del plazo: “En lo que respecta a las tareas de modernización del ingreso de trenes a Retiro, que se encuentra en su etapa final, continuará una semana más (entre el 1° y 7 de marzo) para ejecutar las pruebas con el personal de señalamiento, conductores y finalizar las capacitaciones necesarias“.

El nuevo cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre Trenes Argentinos

Cronograma transitorio para los tres ramales

La planificación original indicaba el restablecimiento normal del servicio para el 1° de marzo, pero el nuevo anuncio establece una operación limitada. El ramal Tigre volverá a funcionar ese día, pero sus formaciones llegarán solamente hasta la estación Belgrano C y el recorrido completo entre ambas cabeceras se completará una semana después.

La medida afecta también a los otros dos ramales de la línea Mitre. La empresa informó que desde el 1° y hasta el 7 de marzo los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán hasta la estación Belgrano R. Esta modalidad operativa replica el esquema vigente desde principios de año, momento del cierre del acceso del ramal Tigre.

Las pruebas de seguridad en el nuevo sistema de señales postergan el ingreso del tren Mitre a la estación Retiro hasta el 8 de marzo

Renovación de vías y reducción de tiempos de viaje

Las intervenciones realizadas durante los dos primeros meses de 2026 abarcaron la renovación de 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre. Las tareas incluyeron mejoras en 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes. Estas obras integran el “Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circula el servicio”.

La empresa anticipó una mejora sustancial en la velocidad comercial de los trenes tras la finalización de los trabajos. Según anunciaron, “se prevé que, con el avance de la obra, el ramal Tigre reducirá aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje para mitad de año; mientras que para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos de lo que se emplea actualmente para unir Retiro y la terminal bonaerense”.

Para minimizar el impacto en los pasajeros, las tareas restantes se realizarán en horarios marginales. Indicaron que “la obra de renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio”.

El tren Mitre ramal Tigre no llegará a Retiro a partir del 28 de febrero como estaba planeado @taisetsukuzure

Motivos de la suspensión del servicio durante el verano

La suspensión del servicio a Retiro y el recorte de los ramales durante el verano respondieron a una estrategia logística. Trenes Argentinos recordó que la decisión se tomó “durante el período en que disminuye la cantidad de pasajeros por ser verano y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio, al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas”.

Entre los trabajos ejecutados figura la “renovación integral de vías en 7,7 kilómetros del tendido, en zonas topográficas de difícil acceso y en las cuales las tareas no pueden ejecutarse durante períodos cortos de tiempo en ventanas nocturnas o en fines de semana”. La empresa justificó la metodología intensiva al señalar que “si estas obras se realizaran de manera parcial, los plazos se extenderían hasta tres veces más, provocando más afectaciones acumuladas para los usuarios”.

Las autoridades destacaron el carácter histórico de la intervención y recordaron que las obras forman parte de la “Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional, de renovación integral de vías en el ramal Tigre, que no se ejecutaba desde hace más de 40 años, y la readecuación del sistema de señales del ingreso a Retiro, que contaba con más de 100 años de antigüedad, permitirán incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio de la línea Mitre”.

