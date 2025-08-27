Cuándo vuelven las lluvias

La primavera anticipada que registra el AMBA en los últimos días de agosto tiene fecha de vencimiento. De cara al fin de semana la situación cambiará drásticamente y llegará la lluvia a la zona mencionada.

¿Qué dice el SMN? Las previsiones meteorológicas pronostican lluvia para la tarde del sábado, con un 50% de que se desarrollen tormentas, en coincidencia con lo que sostiene la creencia popular acerca de la llegada de Santa Rosa para esta época del año.

Previsiones del SMN

La irrupción de un sistema de baja presión, definido como ciclogénesis, provocará que esta inestabilidad climática se extienda y afiance el domingo, que estará afectado por tormentas intensas todo el día. Dicha jornada estará acompañada, además, de un leve descenso de la temperatura.

Cómo estará el tiempo hasta el fin de semana en el AMBA

El clima templado e inusual para esta época del año, con mañanas frescas y tardes agradables, se mantendrá durante los próximos días hasta el viernes cuando volverá a desestabilizarse.

El cielo despejado y el sol harán que las temperaturas asciendan a máximas cercanas a los 21 y 22 grados, y ofrecerá mañana frescas, tardes templadas y noche agradables.

La previsión del SMN para los próximos días

Asimismo, el viento norte provocará, además de las marcas templadas,un incremento de la humedad y nubosidad.

¿Llegan las lluvias?

Previsiones para el resto del país

El SMN prevé lluvias en gran parte del país durante el último fin de semana de agosto. Las precipitaciones arrancarían el viernes 29 de agosto en La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Estas se irán expandiendo con el pasar de las horas hacia el norte. Durante la mañana del sábado 30 se espera que alcancen a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.

En el caso de las lluvias del domingo, estas se correrán más al noreste. Se espera que caigan mayormente en San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.