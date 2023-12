escuchar

En sus 203 km², la ciudad de Buenos Aires tiene unos 370.180 árboles en sus veredas. Representan el 85% de los árboles de la ciudad y pertenecen a 429 especies. Los restantes se distribuyen entre parques, plazas y jardines. Los datos provienen del Censo del arbolado viario y de espacios verdes de la Ciudad hecho entre 2017/2018.

Durante el temporal que se registró en la madrugada del domingo se estima que cayeron unos 666 árboles, muchos de ellos aún verdes, que no resistieron a los fuertes vientos, e innumerable cantidad de ramas. Es decir, que se cayó el 0,15% del arbolado urbano, lo que no significa que será sencillo de reponer, ya que en muchos casos se trató de árboles con muchos años de crecimiento. La ciudad deberá trabajar toda la semana para lograr despejar las calles porteñas.

Según los datos del último censo de árboles, hay algunas especies más frecuentes que otras. El fresno americano es el árbol que más presencia tiene: 133.609 ejemplares, que representan el 36% del arbolado. El plátano no es el más frecuente aunque sí es el más mencionado e identificado, por causa de las alergias que provoca: hay unos 32.319 ejemplares, que representan el 9% del arbolado porteño. (En París representa el 30 por ciento del arbolado). Y pese a lo que algunos creen, se sigue plantando en la ciudad y no existe un plan para removerlo a causa de las quejas por las alergias que genera, tal como detalla el ingeniero Jorge Fiorentino, gerente de mantenimiento de arbolado público porteño.

Las ramas de las tipas sobre la avenida Melián, en Belgrano Leo Silva

El ficus (ficus benjamina) es apenas menos frecuente que el plátano, con 22.508 ejemplares y el 6% del arbolado. En tanto, el tilo, con 15.605 ejemplares es el 4% de los bosque urbano, porcentaje similar que el que ocupan los paraísos, con 14.901 ejemplares y también el jacarandá, con 13.872 árboles.

No es la primera vez que una tormenta se cobra un importante número de árboles en la ciudad: según explica Fiorentino, los paraísos y los arces son árboles que ya no se plantan más, porque no tienen un buen desempeño, y fueron los que más daños sufrieron durante el temporal de la madrugada del domingo.

En 2012, las comunas 8 y 9 se vieron muy afectadas por una tornado que derribó más de 4000 árboles, en un sector que sufre las tormentas que ingresan por el oeste de la Capital. Después de aquel episodio, el Gobierno porteño trabajó en la reposición de las árboles caídos. Entre el censo anterior y el último, se plantaron 6887 nuevos ejemplares y se reemplazaron 27.137 que estaban secos, tenían riesgo de caída o fueron derribados por tormentas.

Una de las tantas calles que quedó cortada en la ciudad Enrique Villegas - LA NACION

En los años siguientes, se siguió con ese ritmo de reposición. Sin embargo, la ciudad está muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que haya un mínimo de un árbol cada tres personas en entornos urbanos. Según el último censo, para un total de 3.120.612 de porteños hay un árbol cada 7,2 habitantes. Sin embargo, no habría lugar en la ciudad para plantar un árbol por habitante, se explicó.

Cantidad de árboles por comuna

Las comunas con mayor cantidad de árboles en el arbolado lineal son la comuna 12, la comuna 11 y la 9. Todas ellas tienen más de 36.400 ejemplares cada una. En tanto, las comunas con menor cantidad de árboles son la comuna 2, la comuna 1 y la comuna 3. Todas ellas tienen menos de 14.000 ejemplares cada una.

La altura promedio de los árboles que conforman el arbolado público lineal de la Ciudad es de nueve metros. La comuna con la mayor altura promedio en sus árboles es la 14, con 12 metros de altura en promedio entre sus árboles en veredas. Cabe destacar que este dato no está registrado para todos los ejemplares de la ciudad y el promedio podría verse distorsionado al no tener la totalidad de la información.

Jacarandás en un parque porteño

Según distintos especialistas consultados, los árboles porteños se caracterizan por ser particularmente altos, debido al tipo y a la frecuencia de las podas. Pero esto, lejos de hacerlos más fuertes, los vuelve más débiles al desarrollar una esbeltez que queda desproporcionada con sus bases, explicó Carlos Roberto Anaya, ingeniero agrónomo arbolista, certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura.

¿Por qué se cayeron tantos árboles verdes?

En la búsqueda de una explicación de por qué cayeron tantos árboles en la ciudad durante la última tormenta, unos 666 ejemplares, que demandarán una semana de trabajo para terminar de despejar las calles, desde los responsables del cuidado del arbolado público apuntaron a “lo inevitable” y aseguran que el impacto podría haber sido mayor sin la ciudad no realizara las podas periódicas programadas, que hacen que a cada árbol le toque un corte de copa cada cinco años.

Sin embargo, algunos especialistas y agrupaciones proteccionistas denunciaron estos días que los árboles porteños estarían debilitados por una poda excesiva. Cuestionamientos de este tipo circulaban durante las últimas horas en las redes sociales.

“Estuvimos recorriendo la ciudad, y sacando fotos. La mayoría de los ejemplares caídos son árboles jóvenes, verdes, pero que tienen esta forma de árbol porteño, muy alto, esbelto, tipo plumero o tipo palmera, que no le permite mantener el equilibrio frente a vientos tan fuertes”, denunció Marisa Pontieri, representante del grupo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, a LA NACION.

Otro de los problemas que genera la poda frecuente es la esbeltez en árboles que no tienen esa característica. “Esa moda de subir la altura y la copa de los árboles, crea una inadecuada relación entre la altura y el diámetro, y eso explica por qué muchos árboles se quebraron a la altura de la raíz”, dijo Anaya.

Otro problema que detalló como consecuencia de la poda frecuente es el fenómeno de resonancia. Cuando los árboles tienen copas amplias, el movimiento de una rama y de otra rama en sentido opuesto equilibra el peso del árbol. Además, los árboles se mueven en conjunto, con otros ejemplares y amortiguan el peso de la fuerza del viento sobre el tronco y sus puntos débiles, explicó Anaya.

“Eso desaparece en los árboles que tienen su copa mutilada o que están lejos de otros ejemplares, no pueden amortiguar en conjunto el peso del viento y dejan expuestos sus puntos más débiles”, sumó Pontieri.

Otro de los problemas que podrían explicar la caída de tantos árboles es el deterioro del sistema radicular, por distintos motivos. Desde por pedidos de los vecinos para que se poden las raíces, que están entrando a sus casas, como por la decisión de constructores y propietarios que mandan a construir un cajón de cemento en torno a las raíces, para evitar que se expandan. “Esto no está permitido y debilita el equilibrio del árbol. Cuando se solicita poda de raíces, nosotros evaluamos si es posible hacerlo sin debilitar al árbol y si no, directamente se debe retirar el ejemplar”, dijo Fiorentino.