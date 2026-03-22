Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos

El Michael Ham Memorial College festeja su centenario; qué hay detrás del magnetismo que hace que muchos de sus exalumnos digan que es único

LA NACION María Nöllmann Escuchar Nota

Es el mediodía de un jueves y varios grupos de alumnas almuerzan en rondas, algunas al lado de las escalinatas de mármol de un castillo de 1900; otras, a pocos metros, sobre el pasto verdísimo de una barranca con árboles centenarios. La postal bien podría ser la de uno de los antiguos institutos dispersos por la campiña inglesa. Pero sucede en Vicente López, a tan solo cuatro cuadras de la Avenida del Libertador y a ocho de Puente Saavedra, en el colegio Michael Ham, que este año cumplió sus 100.

Desde su fundación, a cargo de las Hermanas Pasionistas, pasaron por la sede original del colegio y la de Nordelta –que abrió en 2006– más de 6100 alumnos. A lo largo de sus diez décadas, mucho ha cambiado: hace por lo menos 50 años que en este establecimiento, originalmente de mujeres, ya no hay pupilas, y hace unos 40 que tampoco hay religiosas ni novicias.

Tras la fundación del colegio, el castillo se convirtió en convento y en la residencia de las alumnas pupilas Alejandro Guyot - LA NACION

Con el tiempo, desde las aulas dejó de verse el río, que quedó detrás de las torres de Libertador. El colegio se fue ampliando y modernizando. A los clásicos talleres optativos de baile escocés, violín, piano, guitarra y flauta traversa, se sumaron en la última década las clases de ajedrez, batería, bajo, guitarra eléctrica, clarinete, trompeta y saxo.

En 2006, con la apertura de la sede de Nordelta, llegaron los primeros estudiantes varones. La de Vicente López también se volvió mixta, pero a partir de 2023, en coincidencia con la inauguración de su jardín de infantes.

La sede Nordelta del Michael Ham abrió en 2006

Como muchos otros, el Michael Ham es un colegio con una historia extensa. Pero tiene la particularidad de contar con un hilo conductor que une todas sus etapas. Este lazo lo forman las familias. Para muchas, el colegio se volvió una suerte de herencia.

Entre los chicos que hoy corren, saltan a la soga y juegan al truco en el patio, hay hijos de exalumnas; también hijos de hijas de exalumnas, y hasta hijos de hijas de hijas de exalumnas. Hoy estudian en el colegio estudiantes cuyas madres, abuelas y bisabuelas corrieron en los mismos patios que ellos; bailaron y actuaron en la misma sala de actos; estudiaron en las mismas aulas y hasta rezaron y tomaron la comunión en la misma capilla.

El colegio Michael Ham mantiene su castillo original y su capilla

“En la camada de Oli, mi hija más grande, que son cerca de 60 chicos, unos 15 son hijos de exalumnas. Es algo muy lindo”, dice Florencia Lynch, egresada en 2000. Desde una de las salas del antiguo convento, esta organizadora de eventos de 43 años no puede evitar sonreír al recordar su paso por el colegio. “La pasé increíble. Mi grupo de amigas de hoy sigue siendo el del colegio. De hecho, en un par de semanas las 30 que íbamos juntas a clase nos vamos al campo. Es algo que hicimos desde primero hasta quinto año”, cuenta.

En su familia hay alrededor de 12 alumnos y exalumnos, y en la de su marido, más de 18. La tradición se extiende desde María Grondona, la abuela de su marido, hasta una cuarta generación, que incluye a varios estudiantes de primaria y jardín de infantes de ambas sedes.

Algunos de los exalumnos y alumnos de las familias Grondona-Santamarina y Solari-Lynch; arriba, de izquierda a derecha: Mariana Miguens; Florencia Lynch, María Grondona y Silvia Solari; abajo, los tres hijos de Florencia Alejandro Guyot - LA NACION

“A mí me encantaba que el colegio tuviera mucho aire libre. Soy muy de campo y estar acá me daba una sensación de salud”, cuenta Grondona. A sus 93 años, todavía sube y baja las extensas escalinatas de mármol sin problemas. Cuando ella era alumna, muchas de sus compañeras eran pupilas, hijas de familias instaladas en campos del interior del país, quienes, en la mayoría de los casos, solo volvían a sus casas durante las vacaciones.

“Cuando la pasás bárbaro en el colegio, no hay opción de mandar a tus hijas a otro lado”, suma Mariana Miguens, de 69 años, que estudió en el Michael Ham junto a sus seis hermanas y hoy, además de tener hijas exalumnas, tiene varios nietos, en cuya formación encuentra varias similitudes con la que ella recibió.

El hall central del colegio Alejandro Guyot - LA NACION

Por fuera de las actividades académicas de primer nivel –que incluyen certificaciones de la Universidad de Cambridge– y de la amplia variedad de oferta deportiva y artística, los directivos destacan una formación humana y espiritual que definen como troncal y que es parte de la currícula del colegio desde sus inicios: la educación pastoral, que tiene una pata religiosa y otra social. Esta última une el aprendizaje sobre una población vulnerable con el servicio hacia esa población.

“En cada año de secundaria se tratan diferentes temáticas, por ejemplo, ancianidad y discapacidad. También se hace apoyo escolar en zonas vulnerables, articulado con las obras de la Old Grads Association (OGA), la asociación de exalumnos, que tiene un jardín de infantes en Villa Martelli desde 1938 y un centro de apoyo escolar. Los chicos de Nordelta y algunas chicas de Vicente López van a Rincón Santa Gema, en Milberg, donde hay un jardín maternal y también se da apoyo a las familias del barrio”, detalla Sergio Grimozzi, director académico del colegio.

Alumnos del Michael durante una misión en Añatuya

Y resume: “Los alumnos se van convirtiendo en protagonistas de acciones concretas que generan impacto en contextos vecinos, y eso los ayuda a desarrollar una ciudadanía responsable, solidaria y sostenible, inspirada en el mensaje de la encíclica Laudato Sí".

El colegio tiene actualmente entre sus tres autoridades máximas al padre Augusto Zampini, que se desempeña como director de Espiritualidad y custodio del Proyecto Laudato Sí, iniciativa que busca responder al llamado que hizo el papa Francisco en este documento vaticano, en pos del cuidado de la “casa común”, con el foco en la crisis ambiental y la pobreza.

Un castillo que impacta en la zona

Antes de que las hermanas de la Congregación Pasionista abrieran el colegio, el edificio que hoy es conocido como “el convento” era la residencia de verano de Michael Ham y Ana María Lynch. El matrimonio donó en 1924 la propiedad a las religiosas, de origen inglés, con el objetivo de que fundaran un colegio bilingüe para niñas donde se transmitiera el carisma de su congregación.

El hall del primer piso del castillo se convirtió en el dormitorio de las pupilas de los primeros grados de primaria Alejandro Guyot - LA NACION

La mayoría de los elegantes salones de la casa se transformaron en dormitorios para las hermanas, las novicias y las pupilas. Asimismo, se construyeron las primeras aulas, que todavía funcionan como tales. En 1945, Frank Tooley, con quien Lynch contrajo segundas nupcias tras la muerte de Ham, donó la capilla, de estilo gótico, y la llamó Santa Ana en su memoria. Hoy, en ese templo suelen casarse muchas de las exalumnas.

Las hermanas que hoy lideran la Congregación Pasionista en la Argentina se fueron del Michael Ham entre los años ‘60 y ‘80, cuando en medio de un cambio de época y a la luz de las inclinaciones sociales del Concilio Vaticano Segundo, dejaron las comodidades que ofrecía Vicente López para instalarse en barrios vulnerables del conurbano bonaerense. El colegio, sin embargo, sigue teniendo una religiosa en el Consejo de Administración, desde donde se aprueban las decisiones de fondo.

La escalera principal Alejandro Guyot - LA NACION

Cuando todavía vivían en el convento, este edificio era todo un misterio para las alumnas. Muchas cuentan que, al tener terminantemente prohibido el ingreso, las atormentaba el deseo de conocer cómo era el inmueble por dentro. Alexia Oris de Roa, hoy de 50 años, recuerda que una vez se quebró el tobillo intentando sacarse la duda.

“Estábamos por terminar el colegio y dijimos: ‘No nos vamos a ir sin conocer el convento, nos vamos a morir de intriga el resto de nuestras vidas’. Entonces nos metimos, subimos la escalera. No había nada más que cuartitos con camas y mesitas de luz. Seguíamos subiendo y, de repente, una dijo: ‘Viene alguien’, y salió corriendo. Yo venía última bajando las escaleras a toda velocidad. Cuando llegamos afuera, salté y caí con el pie torcido. Bajé toda la barranca corriendo con el tobillo roto”, recuerda, entre risas, la exalumna.

En el cementerio del colegio fueron inhumadas nueve religiosas pasionistas Alejandro Guyot - LA NACION

Ella es productora de cine y estuvo a cargo del museo que hizo la OGA para conmemorar los 100 años del colegio. Uno de los puntos incluidos en el recorrido del museo es el cementerio de las hermanas pasionistas, ubicado bajo un nogal, en la parte baja de la barranca.

Este lugar y la inmensa galería techada del convento fueron algunos de los puntos que más atrajeron a los vecinos que se sumaron la semana pasada a la visita guiada por el nuevo espacio. La torrecita redonda de pizarra que asoma hacia la calle Agustín Álvarez siempre despertó la intriga entre los vecinos y transeúntes. “Vinieron unas 400 personas. La visita abría a las 16, y a las 15.45 ya había fila. Estaban fascinados”, comenta Lucía Monsegur, directora ejecutiva del colegio.

“Quedé con la boca abierta”

La profesora retirada de Literatura y Prácticas del Lenguaje Stella Maris García recuerda que tuvo una sensación similar la primera vez que ingresó por la puerta de entrada del Michael Ham. “Me quedé con la boca abierta. Sabía que era lindo, pero no imaginaba tanto”, afirma. Se ríe al recordar lo difícil que fue seguir las indicaciones de la recepcionista para llegar a la oficina donde la esperaban, un recorrido que ese primer día le pareció laberíntico y que a lo largo de los siguientes 32 años se volvió parte de su rutina diaria.

La capilla del colegio Michael Ham DENISE GIOVANELI

“La imagen que tenés cada vez que entrás emociona: la capilla contra el cielo celeste, contra el cielo nublado, contra el cielo de lluvia, emociona muchísimo –describe–. Yo estaba parada en un aula, miraba por la ventana y veía el tilo, veía la barranca, veía el verde, veía la vida, y eso me hacía muy bien”.

A tres años de haberse jubilado, destaca que trabajar en el Michael Ham fue una bendición. “Recibí mucho amor, de parte de los compañeros y de las familias. A las alumnas las quería matar por momentos, no quería corregir, no daba más, pero fui muy feliz. Es más, yo hablo de mi colegio y hablo del Michael, no del Sagrado Corazón, que fue realmente mi colegio y que amo. Hay algo muy fuerte que me quedó de acá”, suma.

Un especial magnetismo

Esta especie de magnetismo que la une con el colegio se observa seguido entre los exalumnos. ¿Qué hay detrás? Las palabras que más se repiten en sus testimonios son “amistad”, “pertenencia”, “valores” y “spirit”. Esta última es la manera en que llaman a la espiritualidad pasionista.

Misa en la barranca de colegio, cerca del 2000

“Siempre digo lo mismo. El colegio mío, el de mis hijas y el de mis nietos han sido muy diferentes. Cambiaron tantas cosas… pero algo siempre permaneció constante, y es la mirada al otro, esta conciencia de la suerte que uno tiene y de que hay otros que no la tienen”, apunta Mercedes Campos, presidenta del Consejo de Administración.

“Este es un colegio donde el día a día es muy lindo”, resume Magdalena Giudice, miembro del Consejo de Administración y parte de una familia de tres generaciones de exalumnas, entre las que se encuentran su madre –que fue pupila– y sus hijas. “El plus que el colegio tiene es el carisma pasionista, porque, si no, sería simplemente un colegio de élite. Este es un colegio que mira al otro, que ve al que sufre. Como colegio estamos también intentando volver a las raíces; creemos que parte de este camino de los 100 años es poder parar y recalcular”, dice.

Los recreos en el patio amarillo, una postal que no envejece

Desde hace unos 70 años que Silvia Solari, de 75, se junta con sus amigas del colegio. “Siempre nos mantuvimos cerca. Las invito a todos mis cumpleaños. Cuando cumplimos 40 años de egresadas, nos fuimos 30 amigas a Carmelo. Después, para los 50, nos fuimos al Delta”, expresa la exalumna, quien hoy llegó al colegio para la entrevista con LA NACION con la corbata de su antiguo uniforme escolar, donde enganchó varios pines históricos; entre otros, el del escudo del colegio y el de la OGA. Hace poco sumó uno nuevo: el que conmemora los 100 años.

Las autoridades del colegio destacan como “broche de oro” de las celebraciones por el centenario del Michael Ham la creación del Colegio Santa Gema, gestionado por la OGA y apoyado por la comunidad educativa del Michael Ham, que abrió sus puertas este año en Rincón de Milberg. Se trata de un colegio privado financiado por donaciones, en el que las familias de los alumnos pagan una cuota simbólica.

Lucía Monsegur, directora ejecutiva del colegio Alejandro Guyot - LA NACION

“Es el regalo del Michael a la sociedad, después de 100 años educando a más de 6100 exalumnos que están por el mundo. La comunidad del Michael, de la mano de la gestión de la OGA, decidió abrir un colegio con la misma calidad educativa, pero para niños que están en situación de vulnerabilidad”, afirman.

“No es casual que el Colegio Santa Gema surja en el aniversario de 100 años del Michael”, suma la hermana Angélica, que actualmente es la única pasionista que fue alumna del colegio. Le gusta pensar este aniversario como una oportunidad. Y concluye: “Las celebraciones siempre son buenos momentos para mirar dónde estamos y repensar qué queremos para el futuro”.