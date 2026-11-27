Entre las obligaciones laborales, los compromisos familiares y los mensajes que llegan al teléfono, el día puede terminar sin que haya quedado un momento para registrar cómo nos sentimos. Para Daniel López Rosetti, esa postergación merece atención: gestionar la propia vida empieza por reconocer las emociones y comprender qué las provoca.

En una entrevista con Cristina Pérez en LN+, el médico reflexionó sobre las herramientas que propone en su libro Una buena vida y planteó una idea que atravesó la conversación: “La vida es la administración de nuestro futuro. La vida es la administración del saldo, lo que tenemos por delante”.

Bajar la velocidad para hacerse un lugar en el día

Consultado sobre las dificultades que impone el ritmo actual para conectarse con la vida emocional, López Rosetti propuso: “Cada uno va a tener que encontrar su herramienta”.

En el hospital tengo esas cajas de herramientas de llaves de tubo de 40 medidas diferentes, donde está desde la meditación, la lectura, un baño de inmersión, leer lo que me gusta, escuchar la música que me gusta, escribir. El tema es encontrar cuál es la llave adecuada, hay muchas herramientas", ejemplificó el especialista.

La capacidad de organizar obligaciones existe; el desafío es aplicarla también al cuidado propio Yuri Arcurs Productions

Asimismo, sostuvo: “Estamos a velocidad digital y somos analógicos”. Para ilustrarlo, recurrió a una indicación sencilla que comparte en los talleres de manejo del estrés: salir a caminar deliberadamente más despacio. Según explicó, ese cambio puede ayudar a percibir de otra manera el recorrido y a prestar atención a lo que sucede mientras se lo transita.

La propuesta se relaciona con una observación que repitió durante la charla: “La gente en general no está en su propia agenda”. Las tareas se acumulan desde la mañana hasta la noche y, al revisar la jornada, puede aparecer una pregunta: qué espacio quedó para uno mismo.

Reconocer una emoción y comprender por qué aparece

El médico propuso identificar qué nos pasa. Distinguir el enojo, la alegría o sentimientos como la culpa, la vergüenza y la envidia permite empezar a comprender una experiencia que, en medio del apuro, puede pasar inadvertida.

Sin embargo, señaló que ponerle nombre resulta insuficiente si no se avanza hacia las razones de ese estado. “No solo etiquetar, sino comprender”, sintetizó. La pregunta, entonces, también debe dirigirse a qué situación despertó esa respuesta y cómo nos relacionamos con ella.

Durante la entrevista, repasó esa idea y precisó qué entiende por gestión emocional. “Hay que amigarse con las emociones, descubrirlas, jugar, etiquetarlas, regularlas, no controlarlas”, sostuvo.

Con esa distinción, planteó la importancia de reconocer los cambios que atravesamos. “Vivirlas y saber que son secuencias, que son tiempos, que van pasando. Que hay una alternancia emocional”, agregó.

El médico recomendó identificar, comprender y revisar nuestras emociones Milan Markovic

Aceptar lo que sucede y decidir qué hacer con eso

La filosofía estoica fue otro de los ejes de la entrevista. López Rosetti recurrió a ella para reflexionar sobre la diferencia entre aquello sobre lo que podemos actuar y las situaciones que exceden nuestra voluntad.

Al responder una pregunta sobre el miedo a enfermar con el paso de los años, distinguió la aceptación de la resignación. “Resignación es estar doblegado. Aceptar es comprender que tenés una nueva realidad si llega la enfermedad y la pregunta es: ‘¿Qué hago yo con eso?’”, expresó.

El médico también llevó la reflexión al terreno de las comparaciones. Frente a las imágenes y expectativas externas, propuso recuperar una referencia propia para evaluar los avances. “Las personas para mejorar tienen una sola cosa que tienen como modelo: uno mismo”, concluyó.