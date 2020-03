Coronavirus: la farmacia que aumentó el alcohol en gel de $91 a $350

La remarcación fue denunciada por un cliente que registró que en los últimos 10 días, el precio del producto subió de $91 a $350 Crédito: Shutterstock

Una farmacia en Wilde, Avellaneda , fue denunciada por haber aumentado un 284% el precio del alcohol en gel en los últimos 10 días , que en medio del brote del nuevo coronavirus que golpea al país, provoca que miles de consumidores compren este producto de primera necesidad para la prevención del SARS-CoV-2 .

El aumento fue denunciado por un cliente que compartió las imágenes de los tickets que rápidamente fueron viralizados en las redes sociales generando la indignación y bronca de los usuarios a medida que se iba conociendo la noticia.

Lo que el cliente pudo registrar en sus tres tickets es el considerado aumento del alcohol en gel que iba adquiriendo en la farmacia. En la primera factura, correspondiente al 6 de marzo, el producto valía $91 . Una semana más tarde, en el segundo ticket se observa que el precio aumentó a $191 , es decir, un 109%. Por último, cuatro días más tarde, la farmacia decidió remarcarlo nuevamente y aumentó el precio a $350 lo que representó una suba del 284%.

Consultada por LA NACIÓN , la encargada de la farmacia ubicada en Onsari y Av. Belgrano (partido de Avellaneda), explicó que esos precios responden a los aumentos del proveedor que produce el alcohol en gel y por ello se vieron obligados a remarcar el precio. "O lo vendemos a ese precio o no vendemos el producto. No se quiere especular para ganar algunos pesos de más. No es grato para la empresa lo sucedido pero es un tema que viene del mayorista ", indicó la encargada de la sucursal de la cadena " Soy tu farmacia " que cuenta con 63 sucursales en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

A pesar de las denuncias, la empleada manifestó que el precio del alcohol en gel se mantiene en $350, desconociendo, de esta manera, la resolución que impide el aumento de precios de ese producto.

Medidas del Gobierno

Por el fuerte aumento en la demanda del alcohol en gel, el Gobierno anunció la última semana la retrocesión del precio de venta del producto y el congelamiento del mismo por 90 días, cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020.

Contra el tipo de maniobras que realizó la farmacia, el presidente Alberto Fernández dijo unas horas atrás: " Hay personas especulando con una situación imperdonable para especular. Sépanlo porque avisé: vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus ".

"Estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente. No voy a tolerar que un número mínimo de vivos nos tomen de bobos a todos los argentinos. Estamos en riesgo, y el riesgo no puede ser negocio para nadie", advirtió.