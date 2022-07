De Camilo a Kim Kardashian: quién es la argentina que hace filtros de Instagram que son furor entre los famosos

Agustina Ficher se convirtió en la principal referente en la creación de filtros para Instagram en la Argentina. Entre las principales figuras que utilizaron sus creaciones se encuentran Kim Kardashian, los streamers Ibai Llanos y AuronPlay, las modelos Kylie Jenner y Gigi Hadid, los cantantes Camilo y María Becerra, los traperos L-Gante y Dillom. Lo que comenzó como un hobby en plena pandemia, se convirtió con el tiempo en una salida laboral para la joven riogalleguense de 25 años, a la que ahora le llegan pedidos de marcas internacionales muy reconocidas, como es el caso de Mercedes Benz.

Agustina es una joven que tiene gustos por la fotografía, el arte y el diseño. Sin embargo, su principal anhelo es desarrollar una carrera como publicista. En 2019 se recibió en la Universidad del Salvador, pero sus planes quedaron truncos -momentáneamente- por la pandemia. En ese momento, y ante un escenario de incertidumbre, aprovechó para profundizar su conocimiento en Spark AR Studio, el programa que brinda Facebook de manera gratuita para la creación de filtros. Con tutoriales en YouTube en otros idiomas, sumado a su conocimiento previo de Photoshop y horas de práctica, comenzó a crear filtros para Instagram como un hobby. De a poco, se convirtió en algo mucho más grande.

Agustina Ficher utilizando el filtro de L-Gante, uno de sus mayores éxitos en Instagram

Su primer hit fue FAVS, un filtro que simula el feed de Instagram y que llegó a más de 9 mil millones de impresiones. “A mí me encantaba la idea, dije ‘este filtro es para mí’ porque siento que lo voy a usar mucho. Cada tanto lo utilizaba, y de repente llegaron influencers primero de acá de Buenos Aires, como Lizardo Ponce u Oriana Sabatini, que tienen muchos seguidores. Después se esparció a Latinoamérica y así para todo el mundo”, manifestó Ficher en diálogo con LA NACIÓN.

El éxito fue tal que comenzaron a seguirla usuarios de otros países, como la India, y ahí nacieron sus primeros clientes: “Ahí me entendí que podría ganar plata haciendo eso. La primera fue una chica que me pidió un filtro para ella, que era maquilladora, así que se lo hice y me empezó a gustar. Dije ‘qué bueno esto’ y empecé muchos trabajos freelance con gente de afuera”.

"Favs", el filtro que llevó al éxito a Agustina Ficher y que, hasta la fecha, tiene 9 mil millones de impresiones en Instagram Agustina Ficher

El segundo viral que consiguió fue el del reconocido trapero argentino L-Gante, cuyo filtro simula los mismos tatuajes que tiene el artista urbano en el cuerpo del usuario.

El tercer gran éxito llegó de la mano de “Messi Callin’”, un filtro que hace de cuenta que te llama el futbolista después de ganar la Copa América 2021. En el medio de estos trabajos, Ficher lanzó a la red social otros filtros que estallaron en cantidad de impresiones como “New Post”, “dm me”, “close friends”, “PINK VHS”, iOS favs” y “Key Photo”.

El secreto de Agustina Ficher para que los filtros lo utilicen millones de personas

Cuando crea un filtro, Agustina lo sube a su feed como contenido propio, o bien se lo vende a alguna celebridad o empresa interesada. Las grandes marcas la suelen contactar para que ejecute una idea predefinida. “Generalmente, vienen con cosas simples. Yo tengo que ayudarlos para que sea algo más creativo, para que la gente lo use. Viene una marca y dice ‘quiero mi logo acá' y la gente no va a usar un filtro con un logo”, aclara entre risas.

El precio de su trabjo varía según la complejidad, el pedido que puede involucrar, o no, diseños en 2D o 3D, o que el filtro tenga un funcionamiento como, por ejemplo, los de “¿Qué personaje de Disney sos?”, cuya interfaz funciona de manera aleatoria. Estos últimos son más difíciles de desarrollar, por lo que tienen un costo más elevado.

“Me fijo mucho en el real time, en lo que está pasando hoy en la Argentina. Empecé a aplicar eso para mis últimos filtros: el de Messi, la de L-Gante y un par más. Estoy atenta a qué sale en las noticias, en Instagram, que se usa en tendencias de TikTok, y ahí veo de qué se está habla y puede surgir una idea para un filtro tranquilamente. Es deconstruir lo que está pasando en el mundo”. Además, la publicista se fija en la estética actual que se encuentra en redes sociales como Pinterest, TikTok e Instagram.

En su corta pero exitosa carrera, Agustina recibió una amplia variedad de pedidos. Uno de los últimos fue la de mano de Mercedes Benz que, como muchas empresas internacionales, quiere promocionar sus productos a través de filtros.

“Estaba lanzando su nueva línea de autos híbridos en abril, en la semana del medio ambiente. Querían un filtro para eso, mostrando las características del auto, todo medio abstracto y muy visual de los elementos de la naturaleza, que van con los autos híbridos de ellos”, precisó.

Agustina Ficher creó “Messi Callin’”, un filtro que simula la llamada con el futbolista argentino tras la consagración de la Copa América 2021 Agustina Ficher

Actualmente, la joven oriunda de Río Gallegos cursa el Máster en Marketing y Comunicación en la Universidad de San Andrés, y trabaja como creativa para MediaMonks, cuyo principal cliente es Netflix, y donde desarrolla campañas para la vía pública, redes sociales y eventos. En un futuro no muy lejano, sueña con tener su propia agencia, aunque todavía se siente a gusto como freelance y busca sumar experiencia antes de dar el gran paso.