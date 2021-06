De la Janssen a la Sputnik V: qué dosis recibieron los políticos

Mientras avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina, más dirigentes políticos entran en las categorías que habilitan la inscripción del plan vacunatorio a nivel nacional. Hoy, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, recibió su dosis contra el Covid-19, seis meses después de la llegada las primeras vacunas al país. Así, se sumó a la lista de funcionarios inmunizados.

“Con 58 años me empadroné y hoy me tocó vacunarme con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19″, anunció este martes al mediodía el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dijo sentirse emocionado “al ver cómo nos estamos cuidando como comunidad y la esperanza de que falta cada vez menos para dejar atrás este momento de tanto dolor”.

Tras el escándalo del vacunatorio vip, en el cual más de 70 dirigentes fueron vacunados cuando no les correspondía, el proceso de inmunización de políticos siguió su recorrido. Mientras hoy Quirós recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contó que fue vacunada días atrás con la AstraZeneca “porque Putin es un dictador”.

En reiteradas oportunidades, el presidente Alberto Fernández criticó a Carrió porque dirigentes de su partido político presentaron una denuncia por envenenamiento contra el Gobierno, cuando la vacuna rusa no tenía la autorización de otros organismos internacionales. Ella aclaró que nunca dijo que la Sputnik V envenenara, sino que “no lo tenía confianza”. “Y no la sigo teniendo”, dijo en declaraciones televisivas, y remarcó: “Quise hacer un acto de repudio personal, por el envenenamiento de opositores en Rusia. Pero siempre lo aclaré”.

Por su parte, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal -que tiene un viaje programado a Estados Unidos-, se diferenció del expresidente Mauricio Macri y anticipó que no se vacunará en el país norteamericano. “Lo pensé bastante, porque yo no juzgo a quien lo hace, de hecho creo que aquel que se vacuna afuera está liberando una vacuna en Argentina, no creo que sea algo malo. No condeno a quien lo hace, porque en el fondo es una decisión de salud personal”, confesó.

El presidente Alberto Fernández fue vacunado en enero de este año. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió la dosis contra el Covid-19 tan solo tres días después que el mandatario.

Uno por uno, cuándo se vacunaron y qué vacuna recibieron los políticos

