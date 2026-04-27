De Playa Bristol a la Municipalidad: los feriantes instalaron sus carpas en pleno centro de Mar del Plata
Tras el desalojo de la feria conocida como “La Saladita”, los manifestantes montaron puestos frente al palacio municipal y reclamaron una alternativa para seguir trabajando
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MAR DEL PLATA.– Los feriantes que hasta poco más de una semana atrás alquilaban alrededor de 170 puestos en “La Saladita”, desmantelada por el municipio tras un allanamiento ordenado por la Justicia por presunta violación a la ley de marcas y evasión fiscal, montaron ahora sus estructuras frente a la sede del gobierno comunal. La protesta apunta a reclamar alternativas para continuar con sus actividades de venta ambulante en espacios públicos.
Los manifestantes desplegaron estructuras metálicas y mostradores que instalaron sobre la avenida Luro, a uno y otro lado del cruce con la calle Yrigoyen, casi sobre la vereda del palacio municipal. En ese lugar dispusieron mercadería con la intención de concretar ventas, acompañados por otros vendedores ambulantes que ofrecen comida con parrillas móviles y por un grupo de músicos que, entre bombos e instrumentos de viento, le dieron ritmo y sonido a la ruidosa manifestación.
El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Walter Rivero, confirmó que permanecerán en el lugar “hasta que haya una respuesta” por parte de las autoridades municipales, a quienes ya les presentaron pedidos de revisión de la medida de desalojo. Entre los reclamos, solicitan que se les habilite un nuevo espacio donde puedan desarrollar su actividad.
“Los vendedores ambulantes tienen miedo de que les pase lo mismo que a los de Playa Bristol”, sostuvo Rivero, en referencia a otras ferias que funcionan en plazas de la ciudad. El dirigente sindical está imputado en la causa que lleva adelante el juez federal Santiago Inchausti, quien ordenó los allanamientos en los que se secuestraron más de 8000 artículos, valuados en unos $500.000.000, en su mayoría mercadería que reproducía marcas reconocidas y registradas.
La feria de Playa Bristol, conocida popularmente como “La Saladita”, fue autorizada por el municipio en 1999 por un período de tres años. Con posterioridad, el permiso fue renovado en varias oportunidades. En los últimos años, funcionó de manera irregular y sin habilitación vigente.
El allanamiento judicial fue ejecutado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y se extendió durante casi 20 horas. Finalizado el operativo, intervino personal municipal que, durante la madrugada y con palas mecánicas, avanzó con la destrucción total de la estructura de la feria. 48 horas después, el lugar volvió a presentarse como playa abierta.
El intendente Agustín Neme destacó la decisión adoptada por el gobierno local. “Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad”, afirmó a través de sus redes sociales.
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