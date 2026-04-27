De Playa Bristol a la Municipalidad: los feriantes instalaron sus carpas en pleno centro de Mar del Plata

MAR DEL PLATA.– Los feriantes que hasta poco más de una semana atrás alquilaban alrededor de 170 puestos en “La Saladita”, desmantelada por el municipio tras un allanamiento ordenado por la Justicia por presunta violación a la ley de marcas y evasión fiscal, montaron ahora sus estructuras frente a la sede del gobierno comunal. La protesta apunta a reclamar alternativas para continuar con sus actividades de venta ambulante en espacios públicos.

Los manifestantes montaron estructuras metálicas y mostradores a ambos lados del cruce de Luro e Yrigoyen Diego Barruti

Los manifestantes desplegaron estructuras metálicas y mostradores que instalaron sobre la avenida Luro, a uno y otro lado del cruce con la calle Yrigoyen, casi sobre la vereda del palacio municipal. En ese lugar dispusieron mercadería con la intención de concretar ventas, acompañados por otros vendedores ambulantes que ofrecen comida con parrillas móviles y por un grupo de músicos que, entre bombos e instrumentos de viento, le dieron ritmo y sonido a la ruidosa manifestación.

La protesta incluyó la exhibición de mercadería, pese a la falta de habilitación para la venta en la vía pública Diego Barruti

El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Walter Rivero, confirmó que permanecerán en el lugar “hasta que haya una respuesta” por parte de las autoridades municipales, a quienes ya les presentaron pedidos de revisión de la medida de desalojo. Entre los reclamos, solicitan que se les habilite un nuevo espacio donde puedan desarrollar su actividad.

Feriantes desalojados de Playa Bristol instalaron sus carpas frente al palacio municipal, sobre la avenida Luro Diego Barruti

“Los vendedores ambulantes tienen miedo de que les pase lo mismo que a los de Playa Bristol”, sostuvo Rivero, en referencia a otras ferias que funcionan en plazas de la ciudad. El dirigente sindical está imputado en la causa que lleva adelante el juez federal Santiago Inchausti, quien ordenó los allanamientos en los que se secuestraron más de 8000 artículos, valuados en unos $500.000.000, en su mayoría mercadería que reproducía marcas reconocidas y registradas.

Vendedores ambulantes de otros puntos de la ciudad se sumaron al reclamo frente a la Municipalidad Diego Barruti

La feria de Playa Bristol, conocida popularmente como “La Saladita”, fue autorizada por el municipio en 1999 por un período de tres años. Con posterioridad, el permiso fue renovado en varias oportunidades. En los últimos años, funcionó de manera irregular y sin habilitación vigente.

La manifestación se realizó a pocos metros de la sede del gobierno comunal, en pleno centro de Mar del Plata Diego Barruti

El allanamiento judicial fue ejecutado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y se extendió durante casi 20 horas. Finalizado el operativo, intervino personal municipal que, durante la madrugada y con palas mecánicas, avanzó con la destrucción total de la estructura de la feria. 48 horas después, el lugar volvió a presentarse como playa abierta.

Con parrillas móviles y música en vivo, los feriantes reclamaron una respuesta del gobierno local Diego Barruti

El intendente Agustín Neme destacó la decisión adoptada por el gobierno local. “Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad”, afirmó a través de sus redes sociales.

Con parrillas móviles y música en vivo, los feriantes reclamaron una respuesta del gobierno local Diego Barruti

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