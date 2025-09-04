De una sala de escape a una biblioteca: el circuito temático de Harry Potter en Buenos Aires que no te podés perder

Buenos Aires nunca deja de sorprender a sus habitantes y turistas por la variada propuesta de entretenimiento que ofrece y que constantemente se renueva. Si te considerás un fanático de Harry Potter y seguís de cerca el universo que creó J. K. Rowling hace 27 años -incluso con el anuncio de la serie prevista para 2026-, sumergite de antemano en la historia y reviví algunos momentos épicos de sus películas, con opciones que van desde salones de té temáticos hasta emblemas históricos de la Ciudad. Conocé cómo descubrir cada uno de ellos en este circuito turístico con un toque de magia.

Guía potteriana no apta para muggles

Biblioteca Esteban Echeverría

Los memoriosos recordarán cuando Harry empezó con los estudios para utilizar la capa de invisibilidad en Harry Potter y la piedra filosofal. El niño mago se encontraba en la biblioteca de Hogwarts en el cuarto piso, rodeado de libros en estantes de madera y con un ventanal gigante hacia el final del pasillo.

La Biblioteca Esteban Echeverría es una de las perlas ocultas de Buenos Aires que recuerdan a la biblioteca famosa que apareción en Harry Potter y la piedra filosofal (Fuente: Instagram/@destinoserlibre)

Si querés sentirte como en aquella escena, aunque sea por un rato, en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la Biblioteca de la Legislatura, en la calle Perú 130. Es un sitio abierto al público que se destaca por su belleza sin igual. Es parte del patrimonio histórico.

Sus laterales están cubiertos de estantes de madera con molduras que se asemejan a las que aparecieron en la película, que, por cierto, esa biblioteca existe y está en la Universidad de Oxford: su nombre es Bodleiana.

La biblioteca existe desde 1923 y tiene cerca de 40.000 libros (Fuente: Instagram/@destinoserlibre)

El horario para el público es de lunes a viernes de 10 a 18 h. Recordá que el silencio y el respeto con el resto de los visitantes es importante, ya que muchos van allí a estudiar o a realizar investigaciones.

Facultad de Ingeniería de la UBA, sede Av. Las Heras

Esta visita comprende un edificio entero de estilo neogótico inspirado en la Catedral de Notre Dame de París. Su arquitecto, Arturo Prins, hizo los diseños y la construcción comenzó en la segunda década del siglo XX. En 1926 la obra se quedó sin presupuesto y varios años después se terminó, pero nunca se colocaron las agujas en dirección al cielo, “en un guiño a Dios”.

Facultad de Ingeniería sede Las Heras

Este trabajo majestuoso, que parece traído directamente desde Europa, es una perla (aunque no esté terminada), que todo el mundo puede admirar por fuera y por dentro. Sus ventanales y techos abovedados recuerdan a la escuela de magia y hechicería Hogwarts. La facultad está sobre la calle Las Heras 2214 y en el subsuelo hay un museo de ciencia que pocos conocen.

Baile, feria y encuentro de hechiceros

Una vez al año el colegio San José de la Ciudad de Buenos Aires (Azcuénaga 158), se convierte en la sede de uno de los eventos de fantasía más llamativos y curiosos para los fanáticos de Harry Potter. Durante un fin de semana se llevan a cabo bailes ceremoniales a los que hay que ir con el vestuario de las películas. Durante el día, en el patio de la escuela se ofrece una feria de recuerdos y objetos de colección, en un entorno donde decenas de seguidores ponen en cuestión sus visiones del universo de Hogwarts.

Baile de invierno Magic Meeting

Esta reunión se conoce como Magic Meeting y su última edición se hizo en julio de este año. Además del baile y la feria, se celebraron dos concursos de gala y un desfile infantil no competitivo. Para no perderte el evento del 2026, seguí la cuenta de Instagram @magicmeeting.ar.

Duelo de Magos - Eureka Desafío de Escape

Esta sala de escape con sede en el barrio de Núñez (Av. Cabildo 4585) pertenece a la firma Eureka, que es el primer juego de escape en vivo de la Argentina. Allí se encuentra el desafío “Duelo de magos”, en el que sus participantes tienen una hora para hallar la varita perdida de Harry Potter, quien se enfrentará en una batalla con Voldemort.

Duelo de magos - sala de escape

Para reservar la sala podés ingresar a su sitio web oficial. La escenografía reproduce en cada detalle la saga completa. Allí deberás colaborar con tu equipo para ayudar a vencer al innombrable.

Rivendell Speakeasy

Por fuera de los límites de la Ciudad también es posible embarcarse en un recorrido “mágico”. En Avellaneda existe una cervecería y salón de té que organiza las Noches Hogwarts, en un ambiente que recuerda a una típica reunión de magos. Su arquitectura, decoración y el patio con adornos específicos simulan estar dentro de un cuento de hadas. En las jornadas dedicadas a la película de J.K. Rowlling, salen a la luz objetos de colección y muchos eligen vestir como los personajes del film.

En Rivendell Speakeasy realizan noches temáticas de Harry Potter

Este es el primer local a puertas cerradas de Avellaneda, por lo que solo podés acceder mediante las reservas anticipadas. Para ello encontrarás más información en su cuenta de Instagram: @rivendellspeakeasy.

En Rivendell Speakeasy celebran "Noches Mágicas", que son fechas especiales donde se emplea una estética de Harry Potter (Fuente: Instagram/@rivendellspeakeasy)

Un dato interesante, el próximo 20 de septiembre se realizará la siguiente Noche Hogwarts. Recordá que los días de apertura son: miércoles y jueves de 18.30 a 1 h. Viernes y sábados de 17 a 1 h y domingos de 12 a 19 h.