Todo lo que se sabe de la serie de Harry Potter: la primera imagen, el elenco confirmado y la fecha de estreno

“¿Después de todo este tiempo? Siempre". Esa frase no solo forma parte de una de las escenas más importantes de toda la saga de Harry Potter, sino que además refleja, aun a 14 años del estreno de la octava y última película, Harry Potter y las reliquias de la muerte -parte II (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2), la fidelidad de los “Potterhead” (forma en la que se denomina a los fanáticos de este universo). Y son justamente ellos quienes el lunes 14 de julio recibieron la mejor sorpresa: la confirmación de que la nueva serie ambientada en el mundo que creó J.K. Rowling ya comenzó a filmarse y hasta se pudo ver al actor Dominic McLaughlin en la piel del mago. A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre una de las producciones más anheladas de los últimos tiempos.

Es oficial: la serie de Harry Potter está en marcha. HBO Max difundió la primera imagen de McLaughlin, el actor escocés de 11 años que fue elegido para asumir el rol protagónico, el cual, en las películas, estuvo interpretado por Daniel Radcliffe. En la foto se pudo ver al joven con los anteojos circulares, la cicatriz en la frente y el uniforme de Hogwarts. Sostenía una pizarra que daba cuenta de que la escena que se grabó el lunes 14 de julio en los Warner Bros. Studios Leavesden del Reino Unido, estuvo dirigida por Mark Mylod (Game of Thrones, Succession). “¡Un paso adelante, alumnos de primer año! La serie original de Harry Potter de HBO ya está en producción”, anunciaron.

HBO compartió la primera foto de Dominic McLaughlin como Harry Potter HBO Max

Como era de esperarse, la imagen no tardó en viralizarse y los fanáticos estallaron de emoción. “Gritando y llorando, una nueva era de magia comienza“; ”¡Se ve genial como Harry!“; ”Fue la elección perfecta”; “Te quiero mucho Harry Potter”; “Este chico se parece más al de la portada de los libros que Daniel”; “Es perfecto” y “Buena suerte pequeño Harry. Estaremos viendo tu carrera con gran interés”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales.

Por otra parte, este martes 15 de julio, se dio a conocer la primera imagen del actor Nick Frost, conocido por las películas Muertos de risa (Shaun of the Dead) y Bienvenidos al fin del mundo (The World’s End), en la piel del querido Rubeus Hagrid. En las ocho películas dicho personaje, que es sin dudas uno de los más queridos de la saga, estuvo a cargo de Robbie Coltrane, quien murió el 14 de octubre de 2022 a los 72 años. Según trascendió, sufría bloqueos cardíacos, sepsis y una infección de las vías respiratorias y había sido diagnosticado con diabetes tipo 2.

La primera imagen de Nick Frost como Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter HBO Max

Estas nuevas imágenes se suman a la lista de datos de la serie que los fanáticos de Harry Potter recolectan desde hace años. Si bien el proyecto estaba en conversaciones desde hace mucho tiempo, recién este año se convirtió en una realidad. Según informó Deadline, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Contenidos, les aseguró a los fans que la serie sería “una adaptación fiel” de cada uno de los libros. Aunque en un primer momento trascendió que serían siete temporadas, una por cada libro, el ejecutivo indicó que el proyecto se extendería durante “10 años consecutivos”. Ahora, habrá que esperar hasta fines de 2026 o principios de 2027 para ver cómo será la adaptación. Lo que sí dejó en claro el ejecutivo, sobre todo para llevar tranquilidad al público, es que la tratarán “con todo el cuidado y la artesanía de esta franquicia”.

Así como trascendió que la serie estará basada en los siete libros, también se dio a conocer a los elegidos por las directoras de casting, Lucy Bevan y Emily Brockmann (entre más de 30 mil aspirantes) para ponerse en la piel de los icónicos personajes protagónicos que entre 2001 y 2011 fueron interpretados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. “Estimado Sr. Potter, Srta. Granger y Sr. Weasley: nos complace informarles que tienen un lugar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Den la bienvenida a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley a la serie original de HBO, Harry Potter”, manifestaron desde el Instagram de HBO Max. Tras la confirmación del elenco protagónico, J.K. Rowling dijo: “Los tres son maravillosos. No podría estar más feliz”.

Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton se pondrá en la piel de Hermione Granger y Alastair Stout le dará vida a Ron Weasley en la serie del mago

En cuanto al resto del reparto, John Lithgow (Cónclave y The Crown) se pondrá en la piel del director de Hogwarts Albus Dumbledore; Janet McTeer (Ozark y Misión imposible: la sentencia final), será la profesora Minerva McGonagall; Paapa Essiedu (Podría destruirte y Gangs of London) será el profesor Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Asimismo, Luke Thallon (La Favorita) interpretará al profesor Quirinus Quirrell, mientras que Paul Whitehouse (The Fast Show Live) interpretará al celador del colegio, Argus Filch. La actriz Louise Brealey (Sherlock) será Madam Rolanda Hooch, la profesora de Quidditch y Anton Lesser (Game of Thrones) será el fabricante de varitas mágicas Garrick Ollivander. Bel Powley (Diario de una chica adolescente) y Daniel Rigby (Flowers) serán Petunia y Vernon Dursley, los tíos muggles (personas sin magia) de Harry Potter, y Amos Kitson será Dudley Dursley, su hijo.

Elenco confirmado para la serie de Harry Potter: John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore; Janet McTeer a Minerva McGonagall; Paapa Essiedu a Severus Snape; Nick Frost a Rubeus Hagrid; Luke Thallon a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse a Argus Filch HBO Max

Bertie Carvel (Doctor Foster) será el Ministro de Magia Cornelius Fudge, Katherine Parkinson (Rivales) le dará vida a Molly Weasley, la madre de Ron y Johnny Flynn (Emma) a Lucius Malfoy. El rol de su hijo, Draco Malfoy, estará a cargo de Lox Pratt. Por su parte, Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom, Leo Earley a Seamus Finnigan y Alessia Leoni a Parvati Patil.

Rory Wilmot será Neville Longbottom, y Amos Kitson, Dudley Dursley. Louise Brealey será Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser se pondrá en la piel de Garrick Ollivander HBO Max

En cuanto al equipo creativo, la serie de HBO reunió a la dupla ganadora del Emmy por Succession: Francesca Gardiner como guionista, showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod como director de varios episodios, incluido el que ya comenzó a filmarse, y productor ejecutivo. También se confirmó como guionistas a Laura Neal (Killing Eve), Kathleen Jordan (El Decamerón) y Tom Moran (La hora del diablo).

¿Y J.K. Rowling? A pesar de todas las polémicas que la rodean desde hace varios años, tiene el control creativo de su creación y, según Variety, será una de las productoras ejecutivas junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV (su productora) y David Heyman de Heyday Films.

J. K. Rowling es una de las productoras ejecutivas del proyecto Archivo

Si bien aún falta más de un año para que la serie de Harry Potter esté disponible en streaming a través de la plataforma HBO Max, el proyecto ya está en marcha y promete volver a reconectar a los fanáticos de siempre —y a abrirle la puerta por primera vez a los nuevos— a uno de los universos mágicos más icónicos del cine y la literatura.