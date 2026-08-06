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Debaten hoy en el Senado la ley de tierras; las reservas del Banco Central superan los US$50.000 millones

Además, Javier Milei viajó a Ecuador; Iran afirma tener un acuerdo con Omán por Ormuz; Boca le ganó 1 a 0 a Estudiantes. Estas son las noticias de la mañana del 6 de agosto de 2026

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El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad PrivadaRodrigo Néspolo

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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