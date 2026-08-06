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Debaten hoy en el Senado la ley de tierras; las reservas del Banco Central superan los US$50.000 millones
Además, Javier Milei viajó a Ecuador; Iran afirma tener un acuerdo con Omán por Ormuz; Boca le ganó 1 a 0 a Estudiantes. Estas son las noticias de la mañana del 6 de agosto de 2026
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LA NACION
- El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se definió al no tener los votos necesarios en la Cámara Alta para su aprobación. Se espera que a las 14 comience la sesión en el Senado para tratar el resto del proyecto. Distintas organizaciones se movilizarán hacia el Congreso en contra de la ley: la convocatoria se mantiene a pesar de la decisión del oficialismo de retirar el cuestionado capítulo del proyecto.
- Javier Milei viajó a Ecuador y no estará presente en la sesión por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Presidente va a mantener en Quito una reunión con Daniel Noboa, uno de los principales aliados regionales de la Casa Rosada. Luego viajará a Cali para asistir a la asunción del mandatario electo colombiano Abelardo de la Espriella. Milei tiene previsto regresar a Argentina el sábado.
- Las reservas brutas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares. La última vez que habían estado por encima de ese nivel en términos nominales fue en septiembre de 2019. En lo que va del año la entidad monetaria incorporó 13.391 millones de dólares a través de distintas operaciones.
- Irán afirma haber alcanzado un acuerdo con Omán sobre Ormuz. Definieron una ruta de navegación para los buques que atraviesan el estrecho y avanzan en los detalles de un mecanismo conjunto de gestión del tránsito. El acuerdo podría redefinir el funcionamiento de una de las vías marítimas más sensibles, por donde antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializado en el mundo.
- Boca le ganó a Estudiantes 1 a 0. Los xeneizes hicieron de local en Huracán, y el partido correspondió a la segunda fecha del Clausura, que se había pospuesto por compromisos de Boca en la Sudamericana. El próximo partido de los xeneizes será por la cuarta fecha del torneo local contra Vélez el sábado, mientras que el martes próximo se medirá ante Recoleta de Paraguay por la ida de octavos de la Sudamericana.
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