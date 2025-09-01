Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial un nuevo cambio en el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de la designación de Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria dependiente de esa cartera. Asciende así en el organigrama desde la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria.

El nuevo secretario es médico por la Universidad Nacional de La Plata y posee una maestría en Administración de Servicios de Salud y otra en Economía de la Salud. En la reunión de mayo del Consejo Federal de Salud (Cofesa), fue Flores el encargado de pedirles a los ministros provinciales o sus representantes que designaran a un referente en el control alimentario.

Es que el mes pasado el Gobierno disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), a cargo de actualizar en el Código Alimentario Argentino (CAA) los requisitos con los que se deben comercializar los productos en el país. Ahora, las actualizaciones del CAA las harán el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Alejandro Vilches migró desde Salud hacia la Andis y dejó un cargo vacante Santiago oroz

Hace dos semanas, con la Conal disuelta, autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), cámara que nuclea a las empresas del sector. Participó Flores. Habrá que ver si, en adelante, retiene la coordinación de las funciones que tenía la Conal en la regulación del proceso de elaboración y la comercialización de alimentos.

Su promoción se da luego de que su antecesor, Alejandro Vilches, desembarcara como interventor en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la remoción de Diego Spagnuolo por los audios sobre presunta corrupción en la compra de medicamentos para el Programa Incluir Salud. Ese programa brinda cobertura médica a los beneficiarios de las pensiones por discapacidad, beneficio que se estaba auditando.

En febrero, se dio a conocer que la Andis trabajaría con el PAMI a través de un convenio dentro del mismo Ministerio de Salud de la Nación para relevar un millón de pensiones. Con los meses, eso se habría desacelerado.

Diego Spagnuolo (izq,) con la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, y el sudirector ejecutivo del PAMI, Carlos Zamparolo, a comienzos de año Archivo

Las prestaciones por discapacidad eran, para entonces, el cuarto presupuesto más grande en la Argentina y las irregularidades que ya surgían en la cobertura a través del Incluir Salud eran similares a las detectadas en la anterior Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), oficina encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social.

En la ahora Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic), que desde febrero de 2024 pasó del Ministerio de Capital Humano a Salud, funcionaba un circuito de compras exprés a laboratorios y droguerías a cambio de millones de pesos o dólares, siempre amparado por la urgencia, que operó por años.

Con el pase de Vilches, enviado de confianza del ministro Mario Lugones a la Andis, la cartera sanitaria tomó el control de una agencia en su órbita con la que no había demasiada comunicación. La semana pasada, como publicó este medio, la Casa Rosada dio a conocer que analizaba que la Andis perdiera la autarquía financiera y dejara de ser una agencia descentralizada del Ministerio de Salud, que pasaría a controlar las compras.