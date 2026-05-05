Los hospitales de la UBA denuncian aún no haber recibido fondos nacionales para 2026 y alertan sobre una posible parálisis

45 días para la parálisis total. Esa fue la alarma que transmitieron hoy en una conferencia de prensa los directores de la Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Fuimos apagando el hospital. Si la plata de funcionamiento hospitalario no llega, no puede funcionar”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

Denuncian que en lo que va del año el Gobierno no envió fondos para el funcionamiento de los hospitales. Se trata de una partida de unos $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. Al igual que sucedió en el 2024 en la previa a la marcha universitaria con un masivo abrazo al Clínicas, los hospitales de la UBA, que atienden cerca de 700 mil personas por año, vuelven a denunciar que podrían dejar de funcionar si no reciben los fondos nacionales. “De esos 80.000 millones no recibimos un peso. Ya estamos funcionando al 50%”, afirmó Melo.

“Fuimos apagando el hospital. Si la plata de funcionamiento hospitalario no llega, no puede funcionar”, sostiene Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas Camila Godoy

El director del hospital señaló que ya empezaron a restringir servicios. “Ya achicamos el funcionamiento, ya empezamos a restringir los servicios de seguridad, limpieza, licitaciones para compras de medicamentos y honorarios para anestesistas. Todo eso es plata y esa plata no la tenemos”, detalló.

La mayoría de la partida de fondos nacionales para el funcionamiento de los hospitales va para la UBA, que tiene seis: además del Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

“Ya empezamos a restringir los servicios de seguridad, limpieza, licitaciones para compras de medicamentos y honorarios para anestesistas", confirmó Melo Camila Godoy

“Tampoco podemos generer deudas que sean imposibles de solventar” agregó Melo. La situación de su centro médico es similar en otros institutos que dependen de las universidades, afirmó.

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