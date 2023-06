Demoras de 12 horas en Buquebus: el presidente de la empresa dijo que la gente que se quejaba “no está acostumbrada a viajar mucho”

escuchar

El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, aseguró en entrevista con el diario uruguayo El País que las quejas por un barco demorado en el puerto de Colonia el pasado sábado eran de “un grupito de 10 personas” que “no están acostumbradas a viajar mucho”.

El empresario enfatizó que el retraso se debió al exceso de viento y lo comparó a una experiencia personal: “He estado dos días en un aeropuerto en Suecia porque había nieve y corría riesgo el avión. Las horas son las horas que sople el viento. No depende de nosotros”.

“El viento no es un invento nuestro sino de la naturaleza. Fue un grupo pequeño. Sucede que al periodismo le gustan las malas noticias”, agregó López Mena.

pasaron 12 horas encerrados en un buquebus, es literalmente el juego del miedo prefiero que me tiren al mar pic.twitter.com/SsJxw1wbbq — emi (@eeemiliano) June 11, 2023

“Si hay tormenta no podés salir. No importa el capricho de cualquiera, aunque se enoje”, disparó y responsabilizó a los medios de comunicación por divulgar las quejas de los pasajeros: “El periodista debería pedirle a la empresa cuál es su opinión. ¿Quién no puede protestar? Yo puedo protestar. Si fuera periodista, le preguntaría al otro qué sucede”.

El hecho ocurrió en la noche del pasado sábado. El Atlantic III de la empresa Buquebus debía partir rumbo a Buenos Aires, pero a causa del viento no pudo y dejó a unas 600 personas a la espera. Pasó la noche, la madrugada, la mañana y recién el domingo a las 12.00 del mediodía se concretó la partida.

El Sr Lopez Mena brilla por su ausencia

Pasajeros 12 horas encerrados en un Buque sin comida ni agua. #Buquebus pic.twitter.com/AZh2Y9Pyz7 — Papina #LunaGitana (@LunaGitana64) June 11, 2023

Muchos viajaban para ver la final de la Copa del Mundo Sub 20 que se jugó el domingo en La Plata, en donde Uruguay se consagró campeón del Mundial al derrotar a Italia 1 a 0.

Según informaron desde Prefectura, el puerto no estuvo cerrado en ningún momento y la suspensión de la salida fue resolución de la empresa. El País intentó comunicarse con la empresa Buquebus durante todo el domingo, pero la empresa no dio una respuesta oficial.

Es entendible la molestia de no poder salir y que no den respuestas claras en el momento desde Buquebus.



Ahora, actuar con esa violencia y destrato a los funcionarios que están laburando, (como laburamos todos) es de un nivel de bajeza inexplicable. pic.twitter.com/rGPd0gUsQw — Emiliano Wigman (@EmiWigman) June 11, 2023

El País - Uruguay

El País (Uruguay)

Temas Uruguay