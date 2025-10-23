Demoras y cancelaciones de Aerolíneas Argentinas por una nueva asamblea del gremio de pilotos

El gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), anunció este jueves una nueva asamblea programada para mañana viernes 24 de octubre de 6 a 10. Según pudo averiguar LA NACION, esto se trasladará en demoras y cancelaciones de vuelos.

“Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio de trabajo”, introdujeron desde el gremio comandado por Pablo Biró a través de un comunicado.

Hicieron hincapié, además, en las fallas detectadas en las turbinas de ocho aviones Boeing 737-800 que obligaron a la línea aérea estatal a dejar en tierra las aeronaves afectadas para someterlas a una revisión del fabricante. “Debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (los Airbus A330 y Embraer 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia (las lowcost)”, sumó APLA.

🔜 𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗔𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗲𝗻 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲



Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 𝟲:𝟬𝟬 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗮.𝗺.



Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer… pic.twitter.com/a8KGpPdaYV — APLA (@aplapilotos) October 23, 2025

Fue así que el sindicato de los pilotos advirtió que no solo la asamblea de mañana provocará demoras y cancelaciones, sino que, debido al reordenamiento de vuelos por los ocho aviones en tierra, las alteraciones podrán durar “varios días”.

“Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”, cerraron con un dardo al directorio de la empresa que preside Fabián Lombardo.

Antecedentes

La última medida de fuerza fue el pasado 9 de octubre en el marco de un conflicto salarial que se reactivó con el vencimiento de la paritaria en agosto. APLA ya había anunciado en aquel entonces que este viernes se reactivaba la protesta.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que todavía la empresa trabaja en la reprogramación para afectar a la menor cantidad de pasajeros posible.

Por el momento, se puede llamar a conciliación obligatoria para que los vuelos operen con normalidad. Sin embargo, no se sabe si es conveniente en este momento, debido a que APLA podría convocar un paro más fuerte si continúa el conflicto.

El conflicto entre el gremio y el Gobierno ya tiene sus antecedentes. Durante el año pasado, los pilotos de Aerolíneas realizaron varios paros que dejaron a miles de pasajeros afectados. Reclamaban una recomposición salarial de al menos 30%. En noviembre, se llegó a un acuerdo hasta agosto del 16% con cambios en el convenio colectivo de trabajo.