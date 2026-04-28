Vecinos del estudiante asesinado en Temperley detuvieron a un ladrón que asaltó a un peatón en la misma cuadra del crimen

Una hora antes de que comenzara la marcha convocada para este lunes a la noche por los vecinos de Agustín Rivero, el estudiante de Administración de Empresas asesinado el viernes pasado por delincuentes que le dispararon para robarle el celular en Temperley, dos ladrones asaltaron a otro habitante del barrio San José, en la misma cuadra del crimen. Esta vez, los vecinos hicieron el arresto ciudadano de uno de los delincuentes y lo retuvieron hasta que llegó la policía y lo entregaron.

“¡Dale un par de bifes a este gato. Vas a ver cómo no le van a quedar ganas de robar. Ahí se merece una patada este rastrero!”, gritaban los vecinos mientras subían al delincuente a la caja de la camioneta de la patrulla policial.

Anoche, a las 19.36, dos delincuentes en moto interceptaron a un vecino en la esquina de Ericson y Dinamarca, en Temperley. Casi a la misma hora, en ese lugar, pero el viernes, fue asesinado Rivero por un delincuente que descendió de un Volkswagen Voyage que había sido robado a las 16, en Monte Chingolo, partido de Lanús.

Vecinos atraparon a un ladrón en el barrio San José, de Temperley

Ante la conmoción por el homicidio de Rivero y debido a que el asesinato del joven estudiante fue el corolario de una situación de inseguridad que llevaban dos años denunciando, los habitantes del barrio se movilizaron.

Ninguna autoridad de la Estación de Policía de Lomas de Zamora escuchó los reclamos de los vecinos y no asignó ningún móvil extra para vigilar esa esquina del barrio San José.

Tampoco mandaron móviles policiales a darles seguridad a los vecinos a pesar que en esa zona mataron a Rivero. Esta circunstancia quedó expuesta cuando a las 19.36 dos delincuentes en moto le quisieron robar a un transeúnte y los habitantes del barrio tuvieron que detener al ladrón ante la ausencia de policías. El asalto frustrado por los habitantes del barrio ocurrió en la misma cuadra en la que mataron a Rivero el viernes.

Una hora después del asalto frustrado los vecinos de Ericson y Dinamarca salieron a la calle y reclamaron “justicia por Agustín Rivero” y pidieron la aplicación de medidas de seguridad ante la sucesión de asaltos.

La cantidad de vecinos que se agolparon en la escena del homicidio de Agustín quedó expuesta en las imágenes difundidas por LN+ en el programa de Esteban Trebucq, donde los habitantes del barrio reclamaron por las detenciones de los dos prófugos por el homicidio de Agustín y por la falta de respuestas a los reclamos de medidas de seguridad.

Cansados por la inacción policial, los vecinos detuvieron y golpearon a uno de los ladrones en moto que asaltó a un transeúnte difundieron el video del asalto y lo denunciaron ante el equipo periodístico de LN+.

Nuevo asalto a un peatón en el barrio San José, de Temperley

El viernes pasado a las 19.20, Rivero, de 21 años, no se resistió a entregarle su celular al ladrón que había bajado de un Volkswagen Voyage y le apuntaba con un arma. Sin embargo, el delincuente le disparó un tiro en el abdomen. Rivero falleció cuando lo llevaban al hospital Gandulfo.

El homicidio ocurrió en el contexto de un raid delictivo que comenzó con el robo del Volkswagen Voyage tres horas antes, en Lanús y siguió con la sustracción de una camioneta utilitaria Renault Kangoo veinte minutos antes del crimen.

Un amigo de la víctima, también de 21 años, alertó al número de emergencias 911 sobre el ataque. Cuando los policías de la comisaría 6a. de Lomas de Zamora llegaron a la escena del crimen advirtieron que había cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal.

Ante esa circunstancia, los efectivos solicitaron las imágenes de esos dispositivos. Así, los policías lograron visualizar la patente del Volkswagen Voyage. De esta forma se determinó que el vehículo había sido robado por tres delincuentes a las 16.00 en Madariaga al 1700, en Lanús.

Con la revisión de las cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron el recorrido que los delincuentes hicieron con el vehículo. Así, se determinó que, a las 19.00, dos de los sospechosos descendieron del Volkswagen Voyage, en Madreselva al 3300 y, a punta de pistola, robaron una Renault Kangoo.

Para entonces, los cuatro delincuentes ya estaban en el barrio San José. Veinte minutos después y, a pocas cuadras del lugar donde concretaron el robo de la camioneta Renault Kangoo, los asaltantes vieron a Rivero, que estaba con un amigo en la esquina de Dinamarca y Ericson, le robaron el celular y lo mataron aunque la víctima no se resistió.

A partir del seguimiento de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los policías y los operadores de monitoreo municipal de Lomas de Zamora, siguieron el trayecto realizado por los delincuentes hasta el cruce del Camino General Belgrano y Blas Parera, en la localidad de Monte Chingolo, Lanús.

A partir de las declaraciones de los vecinos de esa cuadra, los policías apresaron a dos sospechosos.

Fuentes de la investigación confirmaron los arrestos de los dos primeros sospechosos, identificados como Ezequiel Lautaro Silva, de 21 años, y Miguel Ángel Silva, de 25. El menor de esos hermanos detenidos por el crimen tiene antecedentes penales por robos cometidos en la misma zona donde fue asesinado Agustín.

Trascendió que los dos cómplices que a criterio de los investigadores tomaron parte del raid criminal fueron identificados y que uno de ellos respondería en el mundo del hampa local al alias de Lecoque.

Aunque todavía los dos prófugos no fueron apresados, los vecinos de Rivero insistieron con su pedido de justicia en una manifestación de la que participaron más de cien habitantes del barrio.