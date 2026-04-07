El momento en que los pasajeros del tren Roca escapan del hombre armado que tomó una rehén en Temperley

Un video grabado por un pasajero del tren Roca registró la reacción de las personas que este lunes a la tarde se encontraron con un hombre armado que tomó de rehén a una mujer en la estación Temperley. Las imágenes captaron los instantes previos y posteriores al hecho, donde se escuchan gritos, se ve a pasajeros huyendo de la escena y el momento en que irrumpe la Policía para controlar la situación.

Se trata de una grabación difundida en redes sociales que comienza con gritos que alertan a la persona que filma, que estaba mostrando los distintos vagones de la formación para identificar el origen del conflicto.

En ese paneo, se observa cómo varios pasajeros huyen por las puertas del tren mientras repiten “vamos, vamos”, en un intento por alejarse de una situación que aún no se percibe con claridad en la imagen.

Una mujer fue tomada de rehén en el tren Roca

A medida que avanza la secuencia, los gritos se vuelven más definidos y parecen concentrarse en una sola persona. En ese momento, un hombre sale del vagón y camina por el andén. En un primer instante parece dirigirse hacia afuera de la formación, pero luego cambia de dirección e ingresa a otro coche del mismo tren.

Tras ese movimiento, el clima de tensión se intensifica. Se perciben nuevos gritos y movimientos de personas que intentan alejarse dentro del vagón al que el hombre acaba de entrar. Distintas voces advierten que el individuo tiene un arma, mientras un efectivo policial aparece en escena, siguiendo la situación desde el andén.

En paralelo, quienes permanecen en la formación desde la que se graba reaccionan ante el riesgo. “Agarró a una piba”, dice la mujer que filma, mientras otra voz cercana indica “cierren, cierren”, en aparente referencia a las puertas del vagón en desde el que se estaba registrando la situación, con el objetivo de evitar que el agresor pudiera desplazarse hacia otros sectores o que se produjera un disparo.

Como consecuencia, hubo demoras en diferentes ramales del tren Roca

El episodio ocurrió este lunes a las 15.11 en el tren 3210, en el andén 2 de la estación Temperley, y obligó a evacuar de inmediato toda la formación. Según las imágenes difundidas por LN+, el atacante mantuvo a la mujer sujeta del cuello y la amenazó con un arma.

La intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió controlar la situación. Desde Trenes Argentinos informaron a LA NACION que la pasajera fue evacuada y que el agresor se entregó, lo que permitió restablecer el servicio una vez finalizado el operativo.

Fuentes de la Policía Federal indicaron que el hombre fue reducido y no presentaba lesiones visibles. El procedimiento incluyó una negociación para que depusiera su actitud y concluyó alrededor de las 16.20, cuando el atacante entregó el arma y quedó detenido.

Una mujer fue tomada de rehén en el tren

Antes de su detención, el hombre se mantuvo atrincherado y amenazó con detonar una granada. Sin embargo, tras la intervención de la Brigada de Explosivos, se determinó que el artefacto no contaba con el mecanismo necesario para activarse.

El operativo policial tuvo impacto en el funcionamiento del servicio ferroviario. Diferentes ramales del tren Roca registraron demoras y cancelaciones mientras se desarrollaba el procedimiento en la estación. En ese contexto, otro video difundido en redes sociales mostró una gran cantidad de pasajeros desplazándose sin orden en los andenes, en escenas que reflejan la congestión generada por la interrupción del servicio y la evacuación de formaciones.

Los ramales Alejandro Korn y Bosques (vía Temperley) permanecieron interrumpidos durante más de una hora, entre las 15.11 y las 16.20.