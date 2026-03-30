Densa niebla cubre la Ciudad: así sigue el pronóstico del tiempo en el AMBA

La mañana de este lunes comenzó con mucha humedad y densos bancos de niebla en toda la Ciudad y gran parte de los distritos del conurbano bonaerense. Tal como comenzó a anticiparse desde la tarde del domingo, el paso de la lluvia dejó poca visibilidad y un ambiente cargado.

Si bien en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no rigen alertas por fenómenos meteorológicos fuertes, sí se esperan lluvias e inestabilidad durante todo el día. Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán de forma similar durante el resto de la semana.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima que comenzó en 20°C y una máxima que llegará hasta los 27 grados. Hacia el mediodía se registrarán tormentas aisladas, mientras que por la tarde se esperan chaparrones y hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Para el martes, en tanto, se anticipó una mejora en las condiciones y un leve ascenso térmico. Según el sitio especializado Meteored, el comienzo de abril traerá consigo un respiro en cuanto al mal tiempo. La nubosidad no desaparecerá del todo, pero frenarán las tormentas y habrá breves momentos del sol.

Las máximas se mantendrán entre 28 y 30°C —valores que superan en casi 6°C lo esperado para la época—, lo que consolida un cierre de marzo caluroso y húmedo para el AMBA.

Más cerca del fin de semana largo de Semana Santa, el jueves y el viernes, volverán las condiciones inestables. El cielo estará parcialmente nublado, con máximas que rondarán los 27 a 29°C y probabilidades de chaparrones de entre el 40 y el 70%.

El sábado, en tanto, será un día nublado y ventoso. El ingreso de un frente frío al AMBA con vientos del sureste traerá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y provocará un marcado descenso de las temperaturas: de 28 grados a 23°C de máxima y 16°C de mínima.

Las alertas para este lunes

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 30 de marzo SMN

Mientras tanto, el SMN también emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias, que alcanzan a 9 provincias por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas. Estas condiciones pueden incluir lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza al sudoeste y sectores del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Rioja, Salta y Tucumán. En estas regiones están pronosticadas lluvias y tormentas de variada intensidad, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en el oeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros.