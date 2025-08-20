Desaparecieron dos primos en el río Paraná: hallaron su lancha encendida y flotando en círculos

Buscan desde hace cinco días a dos primos de 23 años cada uno, oriundos de Corrientes, que salieron a pescar y desde entonces no se sabe nada de ellos. Los investigadores solo hallaron, hasta el momento, la lancha en la que se movilizaban los hombres por el río Paraná cuando se encontraban cerca de la Isla Baibiene. La embarcación, que flotaba a la deriva, tenía el motor encendido y giraba en círculos.

La búsqueda para encontrar a Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, vecinos de Bella Vista, comenzó en la noche del último jueves en el río Paraná, informó el medio local El Litoral.

Misteriosa desaparición de dos primos en el río Paraná: hallaron su lancha encendida y flotando en círculos. captura de redes

La Policía Rural y Ecológica de Lavalle detalló que la fuerza de seguridad de Corrientes colabora con los rastrillajes con dos embarcaciones que recorren el curso del Paraná. En el operativo participan además la Prefectura Naval Argentina (PNA) con motos de agua y avionetas, además de personal de la Unidad Regional II de Goya y la Comisaría de Cruz de los Milagros, ya que el hecho sucedió a la altura de esa localidad correntina.

Misteriosa desaparición de dos primos en el río Paraná: hallaron su lancha encendida y flotando en círculos Prefectura Naval

De acuerdo al último parte oficial difundido este martes, “todas las brigadas retornaron a la costa sin novedades al cierre de las operaciones diarias”. Los rastrillajes continuarían durante este miércoles.

En tanto el director de la Unidad Regional II de Goya, Valentín Morales, explicó a radio Bella Vista: “Venimos trabajando en este hecho a raíz de un informe de Prefectura de Goya que dio aviso el viernes a la mañana de la denuncia por dos chicos desaparecidos en el río Paraná, en el límite entre Corrientes y Santa Fe. Jurisdiccionalmente, el hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe, por lo que la Policía de Corrientes sigue colaborando con Prefectura en las tareas de rastrillaje”.

La familia de Caleb González manifestó su preocupación: “Estamos muy preocupados. Mi esposo salió el viernes a buscarlos y sigue allí. Pedimos ayuda a la Justicia, a la Prefectura y a la Policía. Ojalá tengamos noticias pronto”.

“Lo único que pedimos es que esto se difunda y que la gente colabore. Para mí los llevaron, porque la lancha nunca se dio vuelta. Desde nuestro punto de vista a ellos se los llevaron”, agregaron.