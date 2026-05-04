Aumenta el boleto de colectivo bonaerense; tres muertos por hantavirus en un crucero que salió el país

El Gobierno reabre hoy la sala de prensa de la Casa Rosada. Estuvo cerrada por una revisión de seguridad interna por diez días. La medida se levantó después de que se realizaron peritajes en los sistemas de vigilancia tras una denuncia por supuesto espionaje ilegal. Se espera que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, retome sus conferencias de prensa; podría confirmarse para hoy o para mañana.

Aumenta desde hoy el boleto de colectivos un 11,16% en la provincia de Buenos Aires. El ajuste combina la fórmula de actualización mensual con un diferencial adicional por el incremento del gasoil en el marco de la guerra en Medio Oriente, según explicaron desde la Secretaría de Transporte bonaerense. Con la suba, el pasaje mínimo hasta 3 kilómetros pasa a cerca de $970, mientras que el tramo hasta 6 kilómetros se ubica en casi $1090.

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Argentina el 20 de marzo. Una de las víctimas falleció a bordo y las otras llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud informó que hay otros cinco casos sospechosos. En Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos.

Trump lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz. El “Proyecto Libertad”, según describió Estados Unidos, escoltará a barcos cargueros de países que no tienen relación con el conflicto y están bloqueados en el estrecho. Irán advirtió que “atacará a cualquier fuerza armada” que se acerque o circule por el estrecho de Ormuz.

Colapinto festeja y piensa en la próxima largada. El argentino tuvo un gran fin de semana en Miami: terminó décimo en la sprint del sábado y séptimo en la carrera del domingo, y pudo sumar 6 puntos para Alpine. Ya está pensando en la próxima fecha del campeonato, que va a ser el Gran Premio de Canadá en tres semanas.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.