Desapareció un joven argentino en el sur de Francia y su familia pide ayuda para encontrarlo

Un joven argentino desapareció en Francia y su familia pide colaboración para dar con su paradero. Se trata de Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años, oriundo de General Rodríguez, de quien no se tienen noticias desde mediados de enero, cuando fue visto por última vez en el sur del país europeo.

El rastro de Debandi Álvarez se perdió el 18 de enero de 2026 en la zona de Cassis, una ciudad costera cerca de Marsella. Es licenciado en Biología y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján como profesor auxiliar de laboratorio. Luego se desempeñó durante dos años en una empresa avícola, donde fue gerente de producción.

Después vivió en Barcelona, España, y posteriormente se trasladó a Irlanda, donde residía desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda. Allí trabajaba como operario en una empresa vinculada al rubro cárnico. Renunció a mediados de noviembre de 2025 con la idea de irse a trabajar a Dinamarca, lo que finalmente, no se concretó.

El aviso de la familia en las redes sociales

El último contacto con su familia fue el 11 de enero, a través de una videollamada, y desde entonces no volvieron a tener noticias. La familia comenzó a buscarlo a mediados de febrero, ya que Juan Ignacio solía demorarse en responder mensajes, por su carácter reservado. “Como biólogo, amaba observar y disfrutar de la naturaleza. Era común que dedicara mucho tiempo a viajar y recorrer lugares con tanto contenido histórico como hay en Europa. A veces decía ‘me colgué’, pero eran unos días, no tanto tiempo como ahora”, explicó a LA NACION su hermana María Florencia Debandi.

Y añadió: “Siendo siete hermanos, más parejas y sobrinos, siempre había intercambio de fotos o mensajes con alguno. De alguna manera, siempre aparecía o respondía en algún momento. Cuando vimos que ya habían pasado varias semanas, empezamos a buscar entre sus conocidos y en las redes”.

Pilar y Claudio Debandi, los padres de Juan Ignacio, realizaron a principios de marzo la denuncia por averiguación de paradero ante la Cancillería argentina. También presentaron una denuncia en la fiscalía federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol, y se iniciaron pedidos de búsqueda en Irlanda y en Barcelona, debido a su ciudadanía española.

“Todos realizaron las diligencias pertinentes y nos fueron notificando sobre sus actuaciones, aunque sin resultado positivo: no aparece”, explicaron.

Juan Ignacio es licenciado en Biología y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján

También se notificó a las autoridades francesas por distintos canales. “Ahora pudimos llegar a más organismos, pero descubrimos que es muy complejo y diverso el manejo de la desaparición de personas en los distintos países. Fue muy difícil comunicarnos, por las diferencias de idioma, y lograr que tomaran nuestras denuncias, porque en Europa son muy estrictos con la privacidad, sobre todo tratándose de un adulto”, agregaron sus padres.

Desde la Cancillería explicaron a LA NACION que “la Sección Consular de nuestra embajada en París se está ocupando del caso. Por una cuestión de confidencialidad, no podemos compartir más precisiones sobre este tipo de situaciones”.

En marzo, la familia logró acceder al correo electrónico del joven, lo que permitió reconstruir parte de su recorrido. “No sabemos el itinerario exacto, pero estuvo por Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Holanda antes de arribar a Francia a fines de diciembre”, detalló su hermana.

Durante los primeros días de enero, se sabe que estuvo en Marsella, Aviñón y Cassis. “La dueña del último lugar donde tenía una reserva en Cassis confirmó que hubo contacto por WhatsApp, pero que nunca lo vio físicamente, ya que la entrega de llaves era por buzón”, contó María Florencia.

El 18 de enero, sus dispositivos electrónicos (teléfono móvil y computadora portátil) dejaron de emitir señal en las cercanías de Cassis. Desde ese día no registra actividad en redes sociales ni en medios digitales. Además, tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó ni reprogramó.

Residía desde fines de abril de 2024 en la ciudad de Drogheda

Aunque en un primer momento se sugirió la posibilidad de que se tratara de un “tiempo sabático”, la familia descarta esa hipótesis. “Lo consideramos muy poco probable. Juan es muy unido a nosotros, somos siete hermanos y siempre está en contacto con la familia. Nunca hubo conflictos que justificaran algo así”, sostuvo su hermana.

Y añadió: “No descarto que haya podido atravesar un momento difícil debido a la distancia, pero no tenía antecedentes de consumo problemático ni de comportamientos erráticos”.

A pesar de la difusión del caso en comunidades de argentinos en Europa, hasta el momento no hay datos concretos sobre su paradero.

La familia solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona de Cassis, Marsella o Barcelona en esas fechas, o que pueda aportar información relevante. “Agradecemos a todos los que quieren y se preocupan por Juan Ignacio. No perdemos la esperanza de encontrarlo pronto”, concluyeron sus padres.

Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o al correo electrónico pilaralvarez@live.com.ar