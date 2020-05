La madre les deja a las niñas una fuente de chocolate delante y les dice que no lo coman hasta que ella regrese, lo que provoca diferentes actitudes en cada una Crédito: Captura de video

31 de mayo de 2020 • 17:51

Las reacciones humanas en respuesta a determinadas situaciones de la vida pueden ser muy diferentes. Incluso si se trata de dos hermanas , tal como lo demuestra el desopilante video que se volvió viral en las redes, donde se ve a dos niñas con una actitud completamente diferente ante una orden de su madre.

El video comienza con la imagen de las dos pequeñas sentadas una al lado de la otra, y se escucha la voz fuera de cuadro de su madre, que deja delante de cada una una fuente con chocolate y les dice, con claro acento español: "Les doy un chocolate, pero tienen que esperar un segundito que la mami va al cuarto a buscar una cosita. Tienen que esperar y no comer el chocolate todavía".

La cámara continúa encendida enfocando a las dos niñas. Una de las dos hermanas, Jimena, desoye por completo la orden de su madre y un poco en actitud distraída toma un chocolate y empieza a comerlo. A su lado, la otra pequeña acata el pedido de su madre. Y se enoja con su hermana.

"Todavía no, Jimena ¡Mala!", dice la hermana obediente y a la vez le pellizca el rostro a la otra pequeña, que come el chocolate despreocupada. Cuando Jimena le devuelve la agresión a su hermana con un manotazo, la niña que no cayó en la tentación del chocolate comienza a llorar y a pedir por su mamá.

Ante el llamado "desafío del chocolate", las hermanas reaccionaron de manera completamente disímil Crédito: Captura de video

Sin hacerse cargo de nada y sin decir una palabra Jimena continúa comiendo el chocolate, ante los gritos y las acusaciones de su hermana. Cuando llega la madre y le pregunta si comió o no comió el dulce, la niña, seria y todavía masticando, dice que no con la cabeza y muestra las manos como gesto de inocencia.

La reacción de las dos niñas ante el llamado "desafío del chocolate" dividió a los usuarios de redes sociales entre los que se pusieron del lado de Jimena y los que resaltaron la obediencia de su hermana.