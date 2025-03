Detectaron un brote de varicela en un colegio de Bariloche: hay 14 chicos contagiados

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Un brote de varicela afecta a 14 adolescentes que asisten a un colegio secundario de esta ciudad. Las autoridades sanitarias advirtieron que es muy probable que se confirmen nuevos contagios en los próximos días.

Rodrigo Bustamante, del área de epidemiología del Hospital Ramón Carrillo, indicó a LA NACION que si bien es usual que aparezcan casos entre los estudiantes, no es habitual que se den tantos casos juntos. Los 14 jóvenes contagiados tienen entre 12 y 16 años: la mayoría son de primer y segundo año del secundario, aunque también hay casos entre los de cuarto año. Bustamante destacó que los chicos de primer y segundo año enfermos pertenecen a distintos cursos de esos años.

La varicela es una enfermedad causada por el virus Varicela Zóster y causa un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Se contagia muy fácil a personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado. “Casi siempre se da en las escuelas por las edades de los chicos y porque comparten actividades en lugares cerrados. Los adolescentes no tienen cobertura de vacunación contra la varicela”, explicó Bustamante.

En 2015, la vacuna contra la varicela se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación de Argentina. En ese momento fueron vacunados los niños nacidos a partir del 1° de octubre de 2013. Los jóvenes contagiados por estos días en Bariloche no entraron en ese esquema. En tanto, a principios de 2022, se incorporó la segunda dosis de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación: esa dosis se aplica a los niños y niñas que cumplen 5 años.

La erupción provocada por la varicela aparece entre los 10 y 21 días posteriores a la exposición al virus. La erupción suele durar una semana. En el caso local, se desconoce cuál fue el “caso cero”. Lo cierto es que los 14 chicos que hoy recibieron un diagnóstico de varicela deben haberse contagiado entre 10 y 21 días atrás. Ese periodo de incubación hace prever que aparezcan nuevos casos en los próximos días.

Aislados en sus domicilios

Los jóvenes contagiados fueron aislados en sus domicilios y el riesgo de que contagien a otras personas pasará cuando se formen costras en las lesiones cutáneas. Una vez que aparece la erupción, la varicela pasa por tres fases: al principio aparecen protuberancias (llamadas pápulas), luego pequeñas ampollas llenas de líquido (vesículas), que después se rompen y gotean, y finalmente costras y escaras que cubren las ampollas abiertas y tardan algunos días en curarse.

Las vesículas se presentan en diferentes brotes sucesivos (6 a 24 horas entre cada uno) que afectan todo el cuerpo, y son muy pruriginosas (pican mucho). Además de las lesiones cutáneas, la enfermedad tiene síntomas como fiebre, pérdida del apetito, dolor de cabeza y cansancio y sensación de malestar general.

No existe tratamiento para la varicela, que mayormente evoluciona de forma leve. Hay un bajo porcentaje de casos más graves (las complicaciones incluyen sobreinfección bacteriana de las lesiones en la piel, neumonía, encefalitis y sangrados), especialmente en personas inmunosuprimidas y embarazadas que no hayan tenido varicela. Entre los niños pequeños —menores de 9— suele hacerse un bloqueo de vacunación con una nueva dosis.

En Bariloche, en los dos últimos años se han dado un promedio de 63 casos de varicela por año. En 2024 hubo 60 y se dieron sobre todo en el segundo semestre.

Paz García Pastormerlo Por

Temas SaludBariloche