Detuvieron al enfermero acusado de agredir y lesionar a dos abuelas internadas en un geriátrico

MAR DEL PLATA.- Quedó detenido y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán el enfermero acusado de insultar, agredir y lesionar a dos de las mujeres adultas mayores a las que debía asistir en el geriátrico donde trabajaba.

Los hechos que se le imputan quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Ese material forma parte de la evidencia incorporada a la causa que tramita en la Fiscalía N°7, a cargo de Carlos Russo, quien este sábado le tomará declaración indagatoria.

Nicolás Cichero, de 37 años, había sido aprehendido este jueves acusado de lesiones leves. Tras ser notificado de la imputación en sede judicial, recuperó la libertad. Sin embargo, su detención fue nuevamente ordenada con aval de la Justicia de Garantías a partir de un agravamiento de la acusación, que ahora incluye lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) lo encontró en la vivienda de una amiga, donde se había refugiado durante las últimas horas. El acusado sabía que, apenas se conoció el caso, un grupo de personas había llegado hasta su domicilio para ubicarlo y, presuntamente, hacer justicia por mano propia.

El ataque tomó trascendencia pública tras la difusión de videos en los que se observa al acusado dentro de la Residencia Geriátrica David, situada en Rivadavia y Funes, mientras agrede a una de las residentes durante una comida. Según pudo saberse, el golpe, efectuado con una cuchara sobre la boca de la mujer, le provocó la pérdida de piezas dentarias.

El inicio de la secuencia del maltrato denunciado ante la Justicia

Luego se lo ve trasladarla en silla de ruedas hasta una habitación vacía y moverla hacia una cama, siempre con movimientos bruscos e insultos reiterados. “¿Por qué no te morís, vieja hija de puta?”, se lo escucha decir. También la amenaza con golpearla si reaccionaba. “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”, le advierte.

Aunque en las imágenes difundidas se observan agresiones físicas y verbales contra una de las mujeres, la acusación alcanza a dos víctimas de 83 y 93 años. En la nueva imputación también se incorporaron amenazas que Cichero habría dirigido contra personal del establecimiento.

Entre ellas figura una empleada que fue quien informó lo ocurrido a la encargada del geriátrico, que finalmente presentó la denuncia. Por ese motivo, durante el procedimiento de detención también se secuestró el teléfono celular del sospechoso.

La denuncia fue radicada por una encargada de la residencia geriátrica. Se presentó en la Comisaría 1ª, relató lo ocurrido y puso a disposición de los investigadores las grabaciones del sistema de monitoreo.

A partir de esa presentación intervino la Justicia, que ordenó distintas medidas de prueba dentro del establecimiento. En paralelo, dispuso peritajes para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas.

El segundo video de la secuencia del maltrato denunciado ante la Justicia

Con los resultados de esos informes se formuló la nueva acusación presentada ante la Justicia de Garantías, que finalmente autorizó la detención mediante una resolución firmada por el juez Daniel De Marco.

El geriátrico permanece clausurado, aunque sin desalojo, sujeto al cumplimiento de una serie de exigencias. En el marco de las inspecciones realizadas mientras avanzaba la investigación, se comprobó que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente exigida por el Ministerio de Salud bonaerense. La institución ya había sido intimada en marzo pasado.

Además, durante los controles se detectaron irregularidades en el manejo de residuos patogénicos y la presencia de personas menores de 65 años que no estaban judicializadas, situación que, según las autoridades, incumpliría la normativa vigente para este tipo de establecimientos.