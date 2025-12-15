Deudas de hasta US$10.000. Sorpresa entre argentinos porque empezaron a recibir multas del verano pasado en Punta del Este

En junio de 2024, el gobierno uruguayo decidió poner fin a un tema pendiente de su sistema de tránsito, el cobro de infracciones a extranjeros. Hasta entonces, las cámaras de fotomultas no emitían cargos sobre los vehículos de turistas internacionales, como los miles de autos argentinos que cada verano plagan las calles y rutas de Punta del Este.

A través del Decreto 176/024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou estableció a mediados del año pasado que “cuando el infractor de tránsito en jurisdicción nacional o departamental no acredite su residencia legal en territorio nacional, abonará las multas por infracciones de tránsito antes de abandonar el país”.

Pero la comunicación de esta medida, critican algunos argentinos multados, no fue correctamente informada a los turistas. Y algo más: muchos de los extranjeros que cometieron infracciones no fueron notificados de ello al dejar el país, como establece el decreto, ni mucho menos obligados a pagarlas. Algunos, incluso, se enteraron varios meses después que adeudaban multas en dólares de sus últimas vacaciones.

Este es el caso de Marina, una turista porteña de 35 años que, como muchos otros argentinos, pasó unas semanas en Punta del Este a principios de año sin saber del cambio de normativa. Se enteró que acumulaba multas registradas en febrero pasado hace una semana, cuando su novio ingresó al sistema de telepeaje uruguayo para inscribirse y no pudo hacerlo. El monto que le informó la página de multas del país vecino la dejó impresionada: debía US$5000. Todas las infracciones habían sido registradas a lo largo del trayecto que une la ciudad de Colonia con Punta del Este.

Casos como el de Marina, quien prefirió resguardar su apellido, comienzan a escucharse cada vez con más frecuencia a pocas semanas del comienzo de la nueva temporada de verano.

Las multas por exceso de velocidad en las rutas de Uruguay equivalen actualmente a US$440. Según pudo saber LA NACION, hay casos de argentinos que acumulan penas económicas del verano pasado por montos cercanos a los US$10.000. Autoridades de Maldonado detallaron, en tanto, que han detectado casos de turistas extranjeros, cuya nacionalidad no precisaron, con un acumulado de hasta US$40.000

Según se comunica en la web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), la velocidad máxima de circulación en las zonas urbanas de Maldonado es de 45 kilómetros por hora. En autopistas y rutas interbalnearias, en cambio, las velocidad máxima varía según el tramo. En todas estas vías, por ejemplo la que une Colonia con Punta del Este, que es la más transitada por los argentinos, hay radares que le informan al vehículo la velocidad a la que está conduciendo. Cien metros más adelante de estos dispositivos se encuentran las cámaras de fotomultas.

LA NACION consultó a las autoridades de Tránsito del municipio de Maldonado sobre las posibles consecuencias de reingresar con multas impagas. Ellos informaron que, por ahora, no se efectúan inhibiciones, ni de entrada ni de salida al país.

“Pese a que existe un decreto que dice que no se debería dejar salir del país si se registran multas sin pagar, eso todavía no se cumple. Aún no hay un control efectivo que inhiba la salida ni la entrada al país por multas impagas. La idea es que en algún momento lo haya, quizás el año que viene. Todo depende de las actitudes que tome el Poder Ejecutivo”, señala Juan Pigola, director general del Departamento de Movilidad de la intendencia de Maldonado.

El funcionario aclara, de todas formas, la importancia de que los turistas extranjeros paguen sus multas. Detalla que, en caso de que la policía uruguaya o los inspectores de tránsito locales frenen un auto en alguno de sus operativos y detecten que tiene más de 15 multas impagas, estarán obligados a incautarle el vehículo.

El artículo 2 del decreto presidencial de información sobre los métodos de pago de las infracciones cometidas por turistas con autos de patente extranjera. Establece que se podrán abonar “a través de la web o en la aplicación del Sucive, en las redes de cobranza de todo el país, u otro mecanismo electrónico”.

Lo que pudo saber LA NACION a través de testimonios de argentinos que cometieron infracciones de tránsito en Uruguay es que las multas pueden llegar por distintas vías. Mientras que algunos las recibieron en sus casillas de correo electrónico con meses de retraso, otros no fueron notificados y se enteraron de sus multas cuando las consultaron a través del sistema web uruguayo o cuando intentaron suscribirse al sistema de telepeaje.

Pigola afirma que la mejor manera de saber si un vehículo registra multas es ingresar al centro de información oficial de Uruguay, www.impo.com.uy, y colocar el número de patente del rodado en el buscador.

Alcohol Cero

A las multas por infracciones de tránsito se suman las penas por manejar bajo el efecto de alcohol o de drogas ilícitas. Desde 2015, en Uruguay rige una ley de Alcohol Cero al volante, que suplantó la anterior, que establecía una tolerancia de 0,3 g/L. Desde entonces, en los exámenes de alcoholemia que se realizan cada verano en las principales calles y autopistas esteñas, solo se permite un resultado de 0,0 g/L.

Ante un caso positivo detectado por el personal de tránsito, al conductor se le retira el registro. Para recuperarlo, el conductor debe pagar previamente una multa en dólares, equivalente a US$700. La sanción se aplica en caso de detección de consumo de drogas psicotrópicas. En caso de que no haya en el vehículo otro posible conductor que no registre alcohol ni estupefacientes en sangre, también se le retiene el vehículo.

Los operativos de detección de alcoholemia y presencia de drogas psicotrópicas, destacan desde el departamento de Movilidad de Maldonado, se realizan todos los días del año.

Expectativas

El dato de las deudas de las multas se conoce en medio de lo que anticipan un verano que podría ser mejor que el anterior. “Vamos a tener una muy buena temporada”, afirma Javier Azcurra, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

Desde la el organismo sostienen que la temporada de veranoserá incluso mejor que la anterior, que contó con un estimado de 300.000 argentinos, que representaron el 70% del turismo de Punta del Este.

Para enero y febrero próximos, ya hay 50 fiestas para público joven confirmadas entre el 27 de diciembre y el 10 de enero próximos. Más allá de Año Nuevo, anticipa Azcurra, va a haber días con dos, tres o hasta cuatro fiestas grandes el mismo día, incluso varias con disc-jockeys internacionales. También habrá cientos de espectáculos y eventos culturales.

Azcurra indica que se espera para este año el regreso de un segmento del público argentino que hace años que no veraneaba en Punta del Este. Se trata de un fenómeno multicausal, dice: “Tenemos precios muy competitivos para los argentinos, prácticamente iguales o muy similares en gastronomía y en hotelería a los de la costa, después de muchos años de que no sucedía. A los precios se suma también el hecho de que el visitante argentino este año pudo acceder a comprar dólares durante los últimos semestres. Esa conjunción lleva a que se dé algo que nosotros podríamos llamar un ‘efecto rebote’: hay una franja de turistas que hace mucho tiempo que no va a Uruguay y, por estas dos razones, este año tiene la posibilidad de volver”.