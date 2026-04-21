“Día de calor cruel”: la nueva categoría creada por meteorólogos para describir un fenómeno creciente

La palabra “crueldad” tomó una nueva forma para las instituciones japonesas y no se vincula con la violencia humana, aunque sí con un riesgo para la vida. Si se separan las grafías japonesas 酷 暑 日, la traducción a nuestro alfabeto sería kokusho-bi, que en castellano significa, de forma literal, cruel calor.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) rebautizó a cualquier día que supere los 40°C como “día de calor cruel” o “extremo”. Esta decisión es parte de una estrategia que surgió de un punto de convergencia en el país: reconocieron que las temperaturas altas y prolongadas son parte de la nueva normalidad.

“Nombran a este tipo de días de mucho calor así porque estamos viviendo una estación nueva del año. Con distintos grados, esto pasa en todo el mundo”, señaló Pedro Di Nezio, científico climático argentino que lidera una iniciativa de predicción climática y supercomputación.

La ola de calor en Japón promovió una reacción de la Agencia Meteorológica Getty Images

La demanda es de información que movilice, pero que no genere un caos apocalíptico. Entre meteorólogos surge la necesidad creativa de sintetizar registros numéricos y estadísticos en títulos que transmitan alerta.

De acuerdo con la meteoróloga de Meteored Cindy Fernández, esta es la quinta categoría que hay en Japón. No es la primera que incluyen por el aumento de las temperaturas. En 2007 habían agregado también Mōsho-bi, que significa “día de calor intenso”. “Antes de eso, no se consideraba necesario tener una categoría tan alta de forma frecuente. Su creación es una respuesta directa al calentamiento global y al efecto de ‘isla de calor’ en las grandes metrópolis japonesas”, explicó Fernández. Después de casi 20 años, el país tuvo que agregar una categoría más, pues no era suficiente para describir la situación actual.

De acuerdo con los registros, en 2025 Japón atravesó el verano más caluroso desde que hay registros, con una temperatura media de 2,36°C por encima de lo normal. Una anomalía que dejó números imposibles de pasar por alto.

Lo que en el país significaba una acostumbrada pesadez se transformó en una situación insoportable durante los últimos años. Es difícil imaginar lo que significa vivir durante nueve días seguidos con una temperatura estable de 40°C, algo que sucedió entre junio y agosto del año pasado, con un nuevo récord nacional de 41,8°C en Isesaki.

Es un consenso científico de que los riesgos para la salud asociados a la exposición al calor escalaron Kin Cheung - AP

En Tokio se registraron 25 días por encima de los 35°C, cuando el promedio histórico apenas llega a poco más de cuatro días. Kioto acumuló 52 jornadas por encima de ese umbral, casi el triple de lo habitual. En realidad, en el país entero también se multiplicaron las jornadas de calor intenso. Es un consenso científico de que los riesgos para la salud asociados a la exposición al calor escalaron.

No solo importa qué tan arriba llega el termómetro, sino cuánto tiempo permanece así, en particular en el país del mundo con más personas que superaron los 100 años de edad. De acuerdo con información del último reporte de The Lancet Countdown, Japón es uno de los países con mayor vulnerabilidad entre adultos mayores frente a olas de calor.

“Mejorar la comunicación”

Fernández explicó que estas situaciones extremas demandan palabras que sinteticen el riesgo que significan sin que esto se traduzca en caos y escándalo. “Este tipo de clasificación es una manera de mejorar la comunicación y el impacto de la información, especialmente para que en esta era de estar todo el tiempo bombardeado por datos, haya situaciones que llamen la atención para poder prepararnos para lo que se viene”, subrayó.

El impacto de la palabra es parte del objetivo de la JMA, que busca reforzar los mensajes de prevención frente a episodios de calor que, según advierten, son cada vez más frecuentes y peligrosos. Di Nezio explicó que tanto Japón como el resto del hemisferio norte se están calentando más rápido que el sur. Los océanos también se están calentando más rápido. En particular, en Japón está la corriente de Kuroshio, que transporta mucho calor y se ubica justo en la latitud de Tokio.

Los conceptos como “ola de calor”, “ola polar” u otros surgen de una necesidad de traducción Jon Shapley - Houston Chronicle

“Esa ciudad es un hotspot del cambio climático”, agregó el experto, que marcó una distancia importante entre lo que pasa allá y en la ciudad de Buenos Aires. Para él, la capital argentina tiene una situación privilegiada debido a su posición geográfica. “Tiene la suerte de que está en el hemisferio sur y que hay mucha agua, y los efectos del calentamiento global son más lentos”, describió. Y, a pesar de ello, advirtió que no estamos exentos de estos cambios: “Pensemos en la Argentina. Estamos viviendo el otoño meteorológico y hace mucho calor todavía”.

Los conceptos como “ola de calor”, “ola polar” u otros surgen de una necesidad de traducción. “Definiciones son más populares que técnicas no reemplazan a las alertas”, advirtió Fernández.

Para Di Nezio, los buenos pronósticos del tiempo permiten evitar los golpes de calor, pero también comunicarlos de forma adecuada. “Creo que nombrar a este tipo de días de mucho calor es porque estamos creando una estación nueva. Koku significa cruel. Ahora hace mucho más calor en el verano. Y realmente, nombrándolo, se salvan vidas. Se planifica mejor lo que pasa”, concluyó.