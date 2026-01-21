Día del abrazo: por qué es un “herramienta” efectiva cuando hay dolor o enfermedad, según un psicólogo

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Pablo Melicchio explicó en LN+ que el contacto físico activa procesos emocionales y biológicos que alivian el sufrimiento, reducen la tensión y fortalecen el vínculo en momentos críticos
Desde el inicio de la vida, el abrazo cumple una función mucho más profunda que la de un simple gesto afectivo. Este miércoles 21 de enero, se celebra el Día del abrazo en la Argentina.
Según explicó en LN+ el psicólogo Pablo Melicchio, el contacto piel a piel es clave para regular el cuerpo y las emociones. “Desde que nacemos, el abrazo regula la respiración, el ritmo cardíaco y la temperatura. Genera seguridad y la sensación de estar alojados. Todo duele menos cuando alguien nos abraza”, sostuvo.
En contextos de dolor físico, enfermedad o atravesando una pérdida, el abrazo se convierte en una herramienta terapéutica poderosa. Melicchio lo definió como “un potente analgésico y un antidepresivo natural”, ya que ayuda a disminuir la tensión física y emocional, además de reforzar la idea de no estar solo frente a una situación difícil.
Un lenguaje que se graba en la memoria emocional
Los primeros abrazos, según explicó el especialista, quedan registrados en la llamada memoria emocional. Son experiencias que construyen la vivencia de acompañamiento y contención que luego se replica a lo largo de la vida. “El abrazo es un lenguaje, una forma de comunicación fundante del ser humano. Es esencial en cada etapa, desde la infancia hasta la vejez”, señaló.
Por ese motivo, recomendó abrazar más y no menos cuando alguien atraviesa dolor, duelo o enfermedad. “Es un gran elemento para bajar la tensión física y emocional”, afirmó.
El abrazo y el cambio cultural
Melicchio también puso el foco en la dimensión social y cultural del abrazo, especialmente en relación con los varones. Recordó que durante generaciones se impuso la idea de que mostrar emociones era visto como un signo de debilidad. “Hoy, por suerte, se está construyendo una nueva masculinidad que hay que celebrar”, aseguró.
En ese sentido, subrayó que el abrazo funciona como un regulador hormonal en cualquier etapa de la vida. “Abrazar calma”, concluyó.
