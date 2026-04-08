Santa Julia: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de Santa Julia Billiart se celebra el 8 de abril, una fecha en recuerdo de una figura importante para la Iglesia Católica que dedicó su vida a la educación, la fe y el servicio a los más necesitados. Es reconocida por ser fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Namur y por compartir la fe cristiana y sus valores a las nuevas generaciones.

¿Cuál es la historia de Santa Julia Billiart?

María Rosa Julia Billiart nació el 12 de julio de 1751 en Cuvilly, Francia, en el seno de una familia de agricultores. Desde muy pequeña demostró una profunda inclinación religiosa, reunía a otros niños para compartir sus lecciones de catecismo. A los nueve años realizó su primera comunión con permiso especial de su párroco y en esa etapa hizo un voto de castidad.

Santa Julia, esta es su historia

A pesar de enfrentar ciertos problemas económicos con su familia, visitaba a los enfermos, asistía a quienes lo necesitaban y mantenía una vida de profunda fe. Sin embargo, un día ella y su padre sufrieron un atentado contra sus vidas, donde recibieron disparos, y ella quedó paralizada en las piernas, lo que la dejó completamente inmovilizada durante 22 años.

A pesar de esta condición, Julia no abandonó su misión y continuó con su deseo de expandir la fe. Se dedicó a enseñar catecismo a niños desde su cama, confeccionando objetos para el altar y dedicando largas horas a la oración. Fue en este período en el que su figura se popularizó y muchos comenzaron a llamarla como “la santa de Cuvilly”.

Con la llegada de la Revolución Francesa, debió huir en varias ocasiones para evitar la persecución. Al arribar a Amiens, conoció a Francisca Blin de Borbón, quien se convirtió en su colaboradora. De esta manera y con el apoyo del padre José Varin, fundaron el Instituto de Nuestra Señora, una congregación dedicada a la educación cristiana de los niños y a la formación de catequistas.

Hoy se recuerda a Santa Julia

En 1804, luego de una novena, experimentó un hecho extraordinario. Logró levantarse y caminar luego de más de dos décadas de inmovilidad. Recuperada, fundó conventos en distintas ciudades como Namur, Gante y Tournai, y trabajó intensamente en la formación de religiosas.

Luego de padecer ciertos problemas de salud durante un tiempo, falleció el 8 de abril de 1816 en Namur mientras recitaba el “Magnificat”. Fue beatificada en 1906 por el papa Pío X y canonizada el 22 de julio de 1969 por el papa Pablo VI por su compromiso con la educación cristiana y su capacidad de mantener la fe en momentos de sufrimiento.

Santa Julia: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

Oración a Santa Julia Billiart para pedir su ayuda

La siguiente oración sirve para pedirle una gracia a Santa Julia Billiart:

Señor Dios todopoderoso,

que de entre tus fieles elegiste a

santa Maria Rosa Julia Billiart

para que manifestara a sus hermanos

el camino que conduce a ti, concédenos

que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo,

nuestro Maestro, para que logremos así,

junto con todos nuestros hermanos,

alcanzar la gloria de tu Reino eterno.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Amén