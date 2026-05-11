Día del Himno Nacional: la sorpresiva aparición de los Granaderos generó emoción en Constitución

Cientos de personas que circulaban este lunes por la estación Constitución se encontraron con una escena inesperada: la aparición de la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, que interpretó el Himno Nacional Argentino y otras marchas patrióticas en plena hora pico. La intervención, realizada cerca de las 16, sorprendió a pasajeros y transeúntes, que se detuvieron para grabar el momento, cantar y aplaudir a los músicos.

La presentación formó parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para conmemorar el Día del Himno Nacional Argentino, una fecha que recuerda la primera interpretación oficial de la canción patria en 1813. Con uniformes y acompañados por instrumentos de viento y percusión, los integrantes de la banda militar transformaron por algunos minutos uno de los puntos más transitados de la ciudad de Buenos Aires.

Día del Himno Nacional: la sorpresiva aparición de los Granaderos que generó emoción en Constitución

La propuesta buscó llevar la música y los símbolos nacionales a espacios cotidianos, con intervenciones simultáneas en distintos puntos del país. En territorio porteño, además de Constitución, hubo presentaciones en Retiro, Casa Rosada, el Obelisco, el Teatro Colón, el Cabildo y la estación Federico Lacroze.

Una de las actividades centrales estuvo encabezada por la Prefectura Naval Argentina, que ofreció un concierto abierto frente a las Galerías Pacífico, sobre Florida al 200, en el histórico edificio donde funcionó la residencia de Mariquita Sánchez de Thompson, figura asociada a las primeras interpretaciones del Himno.

La Fanfarria militar realizó presentaciones musicales también en Retiro, Casa Rosada, el Obelisco, el Teatro Colón, el Cabildo y la estación Federico Lacroze Granaderos a Caballo

El despliegue también se replicó en otras ciudades del país, con actos y conciertos en lugares emblemáticos como la Casa Histórica de Tucumán, el Monumento a la Bandera en Rosario, la Plaza 9 de Julio y el Cabildo de Córdoba.

Con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, la canción patriótica fue aprobada por la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de 1813 y, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los máximos emblemas de la identidad nacional. Años más tarde adoptaría oficialmente el nombre de Himno Nacional Argentino y atravesaría distintas adaptaciones musicales hasta llegar a la versión que se interpreta en la actualidad.

X2Twitter.com 9CE6uMbr0C6rBIkN 1080p

Pese a esas modificaciones, mantuvo intacto su espíritu original como un canto de independencia y libertad. Junto con la bandera y el escudo, se convirtió en uno de los principales símbolos patrios y en una expresión que trascendió las fronteras argentinas, al representar los ideales emancipadores que marcaron el nacimiento de las repúblicas sudamericanas.

Durante décadas, la tradición sostuvo que la obra fue interpretada por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, quien habría entonado sus primeros acordes. Aunque no existen documentos que lo certifiquen, el pianoforte Stodart que perteneció a la histórica anfitriona se conserva y exhibe actualmente en el Museo Histórico Nacional, en la sala “Sociedad Porteña en 1810”.