Uno por uno: estos son los cambios en la estación de Retiro, según la licitación del Gobierno

El gobierno nacional planea remodelar y modernizar de forma integral la terminal de ómnibus de Retiro. Se trata de la más importante de transporte automotor de pasajeros donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año. En ese sentido, surge la duda sobre en qué consisten los cambios de la estación.

A continuación, estos son los cambios en la estación de Retiro, según la licitación del Gobierno:

Cambios en Retiro

Reacondicionamiento, modernización y la ampliación de la estructura de la terminal.

Modernización de los accesos y sistemas de seguridad.

Optimización de los servicios de administración, mantenimiento y operación.

Desarrollo de espacios complementarios a definirse en el proceso licitatorio.

Contribución al ordenamiento del tránsito y a la generación de nuevas alternativas de circulación en una de las zonas más dinámicas de la ciudad de Buenos Aires.

Incremento significativo en los ingresos públicos.

Qué dice sobre la licitación para las obras en Retiro

El pasado viernes 24 de abril se publicó decreto 273/2026 en el Boletín Oficial, el cual detalla el llamado a la licitación privada, puesto que la remodelación será con el 100% del capital privado. En ese sentido, se presentó el plan de renovación de la terminal de Retiro a cuatro empresas para participar de la licitación: Inverlat Investment,la compañía dueña deHavanna; Service Trade, del grupo inmobiliario Narváez, especializados en remates; Inversiones Peirod, de dos empresarios, Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment. De esta manera, se pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero.

El proyecto consiste en “una renovación integral y una ampliación estratégica de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro (ETOR), con la finalidad de transformarla en unpolo intermodal eficiente, accesible y contemporáneo”. Se trata de una “reconfiguración funcional y programática” que consiste incluye la “incorporación de nuevas actividades y servicios orientados a optimizar el rendimiento operativo, mejorar sustancialmente la experiencia del usuario y fortalecer la inserción urbana del conjunto”.

El gobierno llamó a una lictación privada para la remodelación de la terminal de ómnibus de Retiro Ignacio Sanchez

“El proyecto busca reposicionar a la terminal como un nodo clave dentro del sistema metropolitano y nacional de transporte, promoviendo la integración de distintos medios de movilidad y consolidando una plataforma urbana de usos múltiples que dinamice el área desde el punto de vista económico, social y cultural, a través de la modernización de su infraestructura y de garantizar estándares de accesibilidad universal y sostenibilidad”, detalla la normativa en sus considerandos.

El decreto obliga a lanzar una licitación pública en un plazo de 60 días para elegir al concesionario final. Las empresas impulsoras corren con ventaja por haber presentado la iniciativa, aunque competirán otros proyectos. En tanto el decreto también remarca que el futuro concesionario deberá pagar un canon mensual al Estado, financiar las obras, operar la terminal y explotar comercialmente los espacios.

La propuesta de Inverlat y sus socios, que había sido presentada en 2025, según informó entonces LA NACION, solicita una concesión de 30 años y propone una inversión estimada de US$79 millones, con obras establecidas en cinco años. El canon mensual ofrecido es de $100 millones mensuales (aproximadamente US$71.500 al tipo de cambio oficial de hoy).