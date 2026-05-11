Quiénes son el hombre y la mujer que fueron detenidos por tener sexo en un avión: el relato de una testigo

En las últimas horas, un hombre y una mujer fueron noticia luego de que fueran descubiertos semidesnudos en primera clase de un vuelo de la empresa Copa Airlines procedente de Panamá y quedaran detenidos en la ciudad santafesina de Rosario. Ahora se conocieron las primeras imágenes de los acusados, identificados como Marcelo Cagiao (55) y Sandra Olivera (60).

Una vez sucedido el hecho, en la madrugada de este sábado, los acusados por “exhibiciones obscenas” fueron aprehendidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según la denuncia, ambos pasajeros fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la fuerza de seguridad.

El supervisor de la empresa Copa, informó que la Jefa de Cabina del vuelo CM 836 procedente de Panamá, deseaba iniciar una acción penal en contra el pasajero Mauricio Cagiao (asiento “1F”) y la pasajera Sandra Olivera (asiento “1E”) por exhibicionismo.

Debido a protocolo vigente, se entabló comunicación con MPA de Rosario, indicando que se entregara la pareja a la comisaría con jurisdicción en la zona, para tomarles los datos y sacarles fotos.

Este lunes, la conductora del programa de De boca en boca que se emite por Radio2 AM1230, Analía Bocassi, contó que viajaba en ese avión y recordó sobre el hecho: “Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la 1 de la madrugada”.

En las últimas horas, un hombre y una mujer fueron noticia luego de que fueran descubiertos semidesnudos en primera clase de un vuelo de la empresa Copa Airlines procedente de Panamá y quedaran detenidos en la ciudad santafesina de Rosario. Archivo

Una vez en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario, la locutora contó que, como es habitual, los viajeros aplaudieron para celebrar el final del trayecto, pero dijo que todo cambió de repente: “Vimos que las azafatas salieron rápido. Y empezaron: ‘se quedan sentados’”. “Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”, recordó Bocassi que les dijeron.

✈️ Analía Bocassi contó que fue testigo del insólito momento en el vuelo de Copa Airlines.



🚨 Tras aterrizar, la PSA subió al avión y pidió que nadie se moviera por “un caso de seguridad nacional”.



Dos personas fueron demoradas, acusadas de haber tenido relaciones sexuales. pic.twitter.com/UrBbWJsxcP — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) May 11, 2026

“Digo, hay chalecos de la PSA, venimos de Panamá hasta Rosario. Pensé que podría haber droga o alguien peligroso que estaba buscado”, confesó la conductora al aire.

“Pasaba el tiempo, eran las 2 de la mañana y estábamos todavía arriba del avión”, prosiguió la testigo. Sin demasiada información, comenzaron a circular rumores, entre los cuales se decía que dos personas se habían peleado en clase Ejecutiva y que aguardaban la resolución de un juez.

Una vez en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario, la mujer contó que, como es habitual, los viajeros aplaudieron para celebrar el final del trayecto, pero dijo que todo cambió de repente: “Vimos que las azafatas salieron rápido. Y empezaron: ‘se quedan sentados’”. “Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”, recordó Bocassi que les dijeron.

“Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada”, continuó Bocassi. La situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela. Según pudo reconstruir la conductora rosarina por los rumores del momento, “la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”.

“Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba todo la familia esperándolo a él”, agregó la conductora.