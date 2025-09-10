Día del Maestro: ¿hay clases mañana en primaria y secundaria?

Mañana, 11 de septiembre, se celebrará el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Tanto los estudiantes como los docentes de las escuelas primarias de todo el país no tendrán clases, tal como sucede siempre que la fecha coincide con un día hábil.

En cambio, la decisión de sumar al nivel secundario al asueto educativo durante el Día del Maestro depende de cada provincia, según explican desde el gobierno nacional. Este año, en varias jurisdicciones no habrá clases en ningún nivel de educación obligatoria. Entre los distritos que tomaron esta decisión se encuentra la Provincia de Buenos Aires, que mantiene esta misma medida desde por lo menos 2019. También es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene larga experiencia sumando al nivel secundario al cese de actividades educativas por esta celebración.

Desde el gobierno porteño explicaron que abarcan a las escuelas secundarias porque, si bien existe del Día del Profesor (el 17 de septiembre, en honor a José Manuel Estrada, un destacado educador, escritor e intelectual que falleció en esa fecha en 1894), no está categorizado como feriado. Así, deciden homenajearlos en conjunto con los maestros de primaria.

Vale recordar también que las secundarias y universidades suelen festejar con una jornada de descanso el 21 de septiembre el Día del Estudiante, pero este año la fecha cae domingo, por lo que no podrán disfrutar del asueto.

Sarmiento y el Día del Maestro

Domingo F. Sarmiento, considerado “padre del aula” argentina, falleció el 11 de septiembre de 1888. Por eso se eligió esta fecha para homenajear a la docencia a nivel nacional. El referente político y educativo dedicó gran parte de su vida al desarrollo de la educación en el país.

Durante su carrera política, ocupó diferentes cargos: fue concejal, senador y gobernador de la provincia de San Juan. De 1868 a 1874, fue presidente de la Nación. Durante su mandato, creó más de 800 colegios e ideó leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.

El 70% de las escuelas que fueron fundadas durante su presidencia fueron instituciones públicas, lo que permitió que las personas de bajos recursos pudieran formarse en el ciclo primario. Así se logró incrementar la cantidad de alumnos argentinos de 30.000 a 110.000.

Durante su mandato, contrató a decenas de docentes de Estados Unidos para formar a los maestros argentinos. También abogó para que las mujeres pudieran gozar del derecho a recibir educación. Otro de sus tantos logros fue la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros, dos instrumentos clave para la difusión y formación académica de los argentinos.