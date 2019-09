Día del Maestro: se celebra con un doodle

El doodle del gran buscador para rendir homenaje a los docentes en su día

El Día del Maestro se conmemora hoy. Una ilustración colorida donde un pulpo enseña cuentas matemáticas a unos pequeños peces fue la forma en que Google decidió homenajearlos en su día.

El doodle solo tiene alcance en la Argentina, donde se conmemora este día en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, conocido como "El padre del aula", quien murió el 11 de septiembre de 1888.

El Día del Maestro no es un feriado nacional, pero sí un día conmemorativo en el que no hay clases en jardines ni en escuelas públicas ni privadas. En la Argentina se festeja siempre ese día y no se traslada a otra fecha.