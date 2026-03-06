4 beneficios para aprovechar en el noroeste argentino

1. Flybondi

Flybondi vuela a todo el país a tarifas low cost, incluyendo las idílicas postales de Jujuy

Para empezar a pensar en una escapada al NOA, el primer paso es llegar. Flybondi conecta Buenos Aires con destinos clave del norte argentino como Salta y Jujuy, dos puertas de entrada a algunos de los paisajes más impactantes del país. Desde la capital salteña se puede recorrer la Quebrada de Humahuaca, perderse entre los cerros multicolores de Purmamarca o explorar los Valles Calchaquíes. La aerolínea low cost opera vuelos directos y frecuentes que facilitan organizar viajes cortos o escapadas de fin de semana largo.

20% en vuelos cabotaje todos los días

2. YPF

En YPF podés cargar combustible para tu auto, pero también para tu propia energía en YPF Full

Otro aliado clave en cualquier viaje por el norte es YPF. A lo largo de las rutas del NOA, sus estaciones funcionan como paradas estratégicas para recargar combustible y seguir camino entre cerros, quebradas y pueblos históricos. Con el beneficio de Club, los socios pueden aprovechar descuentos tanto en Infinia como en lubricantes, algo especialmente útil para quienes recorren largas distancias por ruta. Y claro, siempre vale la pena hacer una pausa en YPF Full, pensado para tomar un café, comer algo rápido o comprar snacks antes de volver al auto y seguir manejando.

30% sobre lubricante sintético en Boxes a través de app YPF y 15% en YPF Full todos los días y 10% en la carga de Infinia pagando con dinero en cuenta a través de app YPF de sábado a lunes

3. Hertz

¿Viaje de amigas? Hertz te acompaña a alquilar el mejor auto

Alquilar un auto es una de las mejores formas de recorrer el norte con libertad. Hertz ofrece una amplia flota de vehículos que permite moverse con comodidad por los distintos paisajes del NOA, desde rutas escénicas hasta caminos de montaña que conectan pequeños pueblos y viñedos. Es la manera ideal de explorar regiones como la Quebrada de Humahuaca, los Valles Calchaquíes o los alrededores de Cafayate, donde cada kilómetro suma nuevos paisajes.

25% sobre la tarifa diaria todos los días

4. Goodyear

Para recorrer tranquilo, asegurate de tener las mejores cubiertas de la mano de Goodyear

Antes de salir a la ruta, otro punto clave para viajar con tranquilidad es revisar el estado de los neumáticos. Goodyear ofrece una amplia línea de cubiertas pensadas para distintos tipos de conducción, desde autos urbanos hasta vehículos que recorren largas distancias por ruta. En viajes por el norte argentino, donde abundan los trayectos de montaña, las curvas y los cambios de altura, contar con neumáticos en buen estado hace una diferencia en seguridad y rendimiento.

15% en cubiertas Goodyear y Kelly todos los días