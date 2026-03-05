Anticipan tormentas severas en la Argentina durante las próximas 36 horas

Con el otoño cada vez más cerca, las altas temperaturas comienzan a ceder en distintas zonas del país. En las próximas 36 horas se espera un cambio en el estado del tiempo en la Argentina. Según el sitio Meteored, se prevén lluvias y tormentas en los próximos días, con precipitaciones intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo en el centro y norte del país. De acuerdo con Meteored, la situación afecta especialmente a las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Chaco. También se extiende al norte de La Pampa y al noroeste de Buenos Aires.

En paralelo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la presencia de un frente estacionario traerá condiciones más otoñales, con precipitaciones y crecidas moderadas del Río de la Plata previstas para el viernes.

El fenómeno se extenderá durante unas 36 horas. Los especialistas advierten que la severidad de los eventos podría generar daños localizados, con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, valores que incluso podrían superarse en algunos sectores y en períodos cortos debido a la naturaleza irregular de las tormentas, según Meteored.

Además, tendrán protagonismo las ráfagas de viento que acompañarán a las tormentas, algunas con intensidad cercana a los 70 km/h en áreas bajo alerta amarilla, con probable impacto en infraestructura rural, cultivos sensibles y centros urbanos, por caída de ramas y afectaciones al tendido eléctrico.

Para el viernes, la mayor inestabilidad se concentrará en San Juan, La Rioja y Catamarca, donde la alerta podría escalar a nivel naranja. También se verán afectadas zonas del norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy, el norte de Santa Fe y el oeste de Formosa.

Respecto al AMBA, el viernes hay probabilidad de lluvias, nubes y sol alternados. La temperatura mínima descenderá a 19 grados. La temperatura máxima llegará a los 24 grados. El SMN prevé una probabilidad de precipitación de entre el diez y el 40 por ciento.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda una serie de precauciones ante las condiciones climáticas adversas: evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan salir volando y mantenerse informado a través de los comunicados oficiales.

Cómo seguirá el tiempo

Tras el pasaje de las tormentas y el descenso de temperatura, durante el fin de semana se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Anticipan tormentas severas en la Argentina durante las próximas 36 horas

Para el AMBA, el fin de semana comenzará con un sábado de cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 25 grados. Para el domingo, el cielo estará nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que podría alcanzar los 24.

La próxima semana se proyecta un muy leve aumento de temperaturas, marcando un nuevo cambio en el patrón atmosférico, anticipó Meteored.