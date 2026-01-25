Día del Reportero Gráfico: quién fue José Luis Cabezas y por qué se lo recuerda hoy

El Día Nacional del Reportero Gráfico se celebra cada 25 de enero en la Argentina. Se trata de una fecha que recuerda a José Luis Cabezas, un emblema de esta profesión y símbolo de la lucha de la libertad de prensa. La jornada presenta la oportunidad para contar su historia y destacar la importancia del periodismo, sus derechos y la dedicación de todos los trabajadores de este rubro.

¿Quién fue José Luis Cabezas?

José Luis Cabezas fue un reportero y fotógrafo que trabajaba en Revista Noticias y retrató a grandes figuras argentinas

José Luis Cabezas nació el 28 de noviembre de 1961 en Wilde, Buenos Aires. A sus 28 años comenzó a trabajar en la Revista Noticias, con un fuerte interés por los medios de comunicación y prensa. Trabajó como reportero y fotógrafo, roles que perfeccionaría hasta convertirse en uno de los mejores en su rubro.

Logró retratar a grandes figuras del espectáculo, deporte, política y cultura popular. Algunas de sus obras más recordadas es la foto del capellán José Fernández, en el cementerio Darwin de la isla Gran Malvina, pieza por la cual recibió el Premio Pléyade a mejor fotografía periodística en 1995. Otras personalidades que modelaron bajo su lente fueron Diego Armando Maradona, Mirtha Legrand, Ernesto Sábato, Moria Casán y Sofía Gala, Néstor y Cristina Kirchner, Valeria Mazza, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Mario Pergolini, Luis Moreno Ocampo, Les Luthiers, Silvio Soldán, María Kodama, entre otros.

En 1996 llegaría uno de los momentos más importantes de su carrera. Durante el verano de ese año y junto a su colega Gabriel Michi, cubrió la temporada en Pinamar. Esta localidad era considerada como el punto turístico elegido por las figuras argentinas del espectáculo, la política y el entorno empresarial.

Una de las personalidades más buscadas era Alfredo Yabrán, un empresario que se encontraba vinculado a empresas de transporte, logística y seguridad. A pesar de su gran poder y conexiones, su identidad era un misterio para el público. En ese momento, diferentes investigaciones periodísticas lo tenían en el centro de su atención por causas de corrupción y asociaciones ilícitas. Incluso Domingo Cavallo, el entonces ministro de Economía, lo acusó de liderar agrupaciones mafiosas en el país.

La foto de Yabrán que sacó José Luis Cabezas

A pesar de los intentos de esconderse, Yabrán fue fotografiado por Cabezas. La fotografía fue publicada el 3 de marzo de 1996 en Revista Noticias y se convirtió en una de las más importantes del periodismo nacional, puesto que logró romper con el anonimato de un personaje muy cuestionado por la audiencia.

¿Por qué se lo recuerda hoy?

La última foto con vida de José Luis Cabezas, junto a su amigo y compañero Gabriel Michi y el empresario Oscar Andreani

Al año siguiente, Cabezas retornó a Pinamar junto a su esposa y dos hijos para cubrir el verano de los famosos. El 24 de enero de 1997 trabajó en la fiesta organizada por Oscar Andreani, el conocido empresario postal. Al salir del evento, fue secuestrado por una banda a cargo de Gustavo Prellezo, el entonces oficial de Policía Bonaerense que seguía las órdenes de Yabrán.

A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas fue localizado dentro de su auto alquilado calcinado, en General Madariaga. La autopsia reveló que el fotógrafo había recibido dos disparos en su cabeza. Al año siguiente, se determinó que Alfredo Yabrán había sido el autor intelectual de este asesinato y por lo tanto, el 20 de mayo de 1998 la policía allanó su domicilio, pero el empresario se suicidó.

Los condenados por este crimen fueron Horacio Braga, José Auge, Sergio González, Héctor Retana, Gregorio Ríos, exjefe de Seguridad de Yabrán, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo. Sin embargo, algunos de estos responsables se encuentran en libertad actualmente.

Se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

En 1997 se proclamó la ley n° 24.876 que dicta celebrar el Día del Reportero Gráfico en memoria de José Luis Cabezas cada 25 de enero. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) acompaña este día con el lema “No se olviden de Cabezas”.