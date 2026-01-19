El Día del Trabajador Cervecero se celebra cada 19 de enero en la Argentina en recuerdo a la fundación de la federación que reúne a todos los profesionales de este sector. Se trata de una de las bebidas más populares en el mundo, que a lo largo de los años ganó mayor reconocimiento por la incorporación de nuevos ingredientes y el auge de la elaboración artesanal.

La cerveza posee varias celebraciones a nivel nacional e internacional durante el año. El primer viernes de agosto se conmemora el Día Internacional de la Cerveza. En Argentina existen otras dos fechas en su honor: el Día Nacional de la Cerveza, el 31 de mayo, y el Día de la Cerveza Artesanal, que se lleva a cabo cada 21 de septiembre.

Por qué hoy se celebra el Día del Trabajador Cervecero en la Argentina Zachary Byer - Shutterstock

Por qué hoy se celebra el Día del Trabajador Cervecero en la Argentina

El 19 de enero de 1950 se creó la Federación de Obreros Cerveceros y Afines de la República Argentina (Focara). Se trata de un organismo que agrupaba a todos los trabajadores de este sector, con el objetivo de unificar criterios, obtener mejoras salariales y desarrollar las condiciones de trabajo de todos sus colaboradores.

En 1969, llegaría Saúl Ubaldini, quien se convirtió en uno de los máximos exponentes de esta entidad. Comenzó en la Compañía Argentina de Levaduras de la ciudad de Buenos Aires, trabajo que le sirvió para ser electo como presidente de la organización en 1972.

Actualmente, esta institución lleva el nombre de Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (Fatca), sindicato en representación de la industria maltera en el país. Este organismo cuenta con su propia gestión de la Obra Social Ospacac y la Asociación Mutual de Cerveceros (AMCe) orientada a los beneficios sociales de sus afiliados.

La cerveza es una bebida milenaria Shutterstock

La historia de la cerveza en el mundo

Se trata de una de las bebidas más antiguas de la humanidad, cuyo origen se remonta a hace más de 7000 años con el desarrollo de las primeras civilizaciones. Gracias al cultivo de cereales, el ser humano experimentó con diferentes recetas. Es así que descubrieron el proceso de fermentación de manera accidental. La combinación de muchos de estos formaba una preparación espumosa con un sabor intenso que variaba según ciertos agregados.

Los primeros registros documentados de la cerveza se remontan a la Mesopotamia, cuando los sumerios elaboraban una bebida fermentada a base de cebada. Asociaban la cerveza con la diosa Ninkasi, por lo que resultaba un elemento espiritual y cotidiano.

Durante el Antiguo Egipto, la cerveza formaba parte de la dieta diaria y era consumida por todas las clases sociales. Los trabajadores tomaban esta preparación para obtener mayor energía y refrescarse luego de largas jornadas de trabajo. Con los años, la receta alcanzó otros sitios del planeta como Grecia, los pueblos germanos, celtas y Roma. Fue en las regiones del norte europeo donde su producción tomó mayor relevancia, gracias a las condiciones climáticas que permitían el cultivo de cereales aptos para la fermentación.

El productor cervecero tiene su día el 19 de enero Guido Piotrkowski

Durante la Edad Media, los monasterios adquirieron su fabricación. Introdujeron el lúpulo a la receta, que servía como conservante natural. A partir de ese momento, se popularizó su producción estándar con este último ingrediente, agua y cebada.