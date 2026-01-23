Día del Músico en la Argentina: por qué se celebra hoy y las canciones más destacadas de Luis Alberto Spinetta

El Día del Músico en Argentina se celebra cada 23 de enero en honor al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Se trata de uno de los artistas más importantes de la cultura nacional, cuyo trabajo como solista o en grupos como Almendra o Pescado Rabioso es una obra fundamental para el rock latinoamericano.

¿Por qué se celebra hoy?

Fue en el año 2014 cuando el Congreso de la Nación declaró, mediante la ley 27.106, el Día Nacional del Músico en recuerdo del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

Luis Alberto Spinetta y Charly García, 'Rezo por vos'

Nacido el 23 de enero de 1950 en Villa Urquiza, recibió una influencia artística desde temprana edad gracias a su padre, quien era cantante de tango, y sus tíos, que formaban parte del sello discográfico Columbia.

A sus 17 años fundó su primera banda denominada Almendra junto a Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari. Su estilo nostálgico y composiciones armoniosas dieron inicio a su sonido sensible. Su primer álbum de estudio, llamado Almendra I, logró una gran recepción del público. El grupo ganó una gran popularidad gracias a los temas “Muchacha ojos de papel” y “Plegaria para un niño dormido”. En 1970 la banda lanzaría su segundo y último disco, fue Almendra II, que dio fin a su trayectoria conjunta.

Un año más tarde, debutó como solista con el álbum Spinettalandia y sus amigos. Uno de los pasos más importantes de su carrera fue durante esa misma época, cuando junto a Black Amaya, Carlos Cutaia y Osvaldo “Bocón” Frascino, quien luego fue sustituido por David Lebón, crearon Pescado Rabioso. La banda transformó por completo la historia del rock nacional, con trabajos como Desatormentándonos, Pescado 2 y Artaud, para luego separarse en 1973.

Hoy es el Día del Músico en la Argentina Soledad Aznarez

Los años siguientes significaron una profundización en su carrera como solista, con grandes influencias del jazz y colaboraciones con artistas como Charly García, Mercedes Sosa, Fito Páez, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y Los Ratones Paranoicos. En 1991 llegaría Pelusón of milk, uno de sus álbumes más conocidos.

En 2009 realizó uno de los shows más importantes de su carrera, llamado “Spinetta y sus Bandas Eternas”, el cual contó con la participación de Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse y Gustavo Cerati.

Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012, de cáncer de pulmón.

Las canciones más importantes de Luis Alberto Spinetta

El legado de Spinetta abarca una obra sensible, que destaca por sus letras profundas y una voz inconfundible. Sus composiciones e interpretaciones marcaron una nueva tendencia en el rock nacional, lo que inspiró a nuevas generaciones de músicos. A continuación, algunas de sus canciones más famosas.

Todas las hojas son del viento

Lanzada en 1973 por Pescado Rabioso dentro del álbum Artaud, es un tema que aborda la fragilidad de la infancia y el cuidado afectivo. Es una de las obras más representativas de la sensibilidad y capacidad del autor de expresar su profundidad emocional.

Seguir viviendo sin tu amor

Uno de sus éxitos como solista llegó en 1991 en el marco del álbum Pelusón of Milk. Su letra relata la pérdida amorosa y la resiliencia luego de la desilusión, el quiebre y separación de un vínculo significativo.

Cementerio Club

Puede que sea uno de los temas más famosos de Pescado Rabioso, que salió a la luz en 1973 dentro de su último álbum Artaud. Spinetta reflexiona sobre el aislamiento, el encierro mental y la soledad.

Muchacha ojos de papel

Pertenece al repertorio del grupo Almendra en 1969, considerado como uno de sus primeros hits, causante de su fama inicial. La canción relata un amor delicado y de sueño, la imaginación y el uso de metáforas para expresar el cariño y el deseo.

Bajan

El tema de 1973 pertenece al álbum Artaud de Pescado Rabioso. Su letra reflexiona acerca de la conciencia y la introspección personal, con un claro protagonismo de la guitarra y el bajo que crean una melodía profunda. Su versión junto a Gustavo Cerati es una de las más recordadas por el público.